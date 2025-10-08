"أكتوبر النصر وسرديات البطولة" في العدد الجديد من مصر المحروسة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (400) من المجلة الثقافية "مصر المحروسة" المعنية بالآداب والفنون.

موضوعات مجلة مصر المحروسة

ويستهل العدد، بمقال للدكتورة هويدا صالح، رئيس التحرير، عن إيفا حبيب المصري رائدة التعليم والعمل الاجتماعي، ضمن سلسلة مقالاتها "رائدات في الظل والنور" التي تتناول فيها سير رائدات مصريات لم ينلن حظهن من الشهرة بما يليق بأدوارهن.

وتعقد خلاله مقارنة بين "المصري" وبين الرائدة النسوية الإنجليزية فيرجينيا وولف، وخاصة المشترك الفلسفي بين الرائدتين، مشيرة إلى أن التحرر الاقتصادي للمرأة الذي دعت له "وولف" في كتابها الشهير" غرفة تخص المرء وحده"، هو ما

دعت إليه إيفا حبيب المصري، مؤكدة على أهمية توفير فرص عمل للنساء لمواصلة حياتهن الإبداعية.

وفي باب "كتاب مصر"، تترجم د. فايزة حلمي مقالا بعنوان" نحن نصبح ما نفكر فيه.. هذا صحيح" للكاتبة دون إليزابيث، وفيه ترى الكاتبة أن الحياة تتشكل بتفكير الشخص؛ فمن يفكر بفكرة سلبية، ستتبعها المعاناة دائما، مشيرة إلى أن المعاناة والألم أمران لا مفر منهما في الحياة، ولكن يمكننا أن التخفيف من المعاناة التي تنبع من العقل مع كل فكرة يفكر المرء فيها.



وفي باب "دراسات نقدية" يكتب الباحث الجزائري إبراهيم المليكي مقالا بعنوان "الرواية المتحفية.. قراءة في المفهوم"، ويستعرض خلاله كتاب" الرواية المتحفية"، للشاعرة والباحثة الأردنية جمانة الطراونة التي تقدم خلاله رؤية نقدية جديدة تستكشف العلاقة بين النص السردي والمتحف، وذلك من خلال دراسة تحليلية لرواية "صابرة وأصيلة" للكاتبة العمانية غالية آل سعيد.

ويضم عدد المجلة التابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، برئاسة د. إسلام زكي، عدة أبواب أخرى، منها باب "كتب ومجلات"، ونقرأ فيه مقالا لعاطف عبد المجيد بعنوان "نجيب محفوظ عاش حياته كلها على مكتبه"ويتناول خلاله تفاصيل كتاب "أحب رائحة الليمون..حوارات مع نجيب محفوظ" للباحثة سهام ذهني، وتستعرض خلاله كيف كانت شخصيته مثيرة للإعجاب مثل كتاباته، مع سرد تفاصيل خاصة من حياته.

‏وفي باب "أخبار وأحداث" تكتب نضال محمود مقالا عن كتاب "الـ SEO في الصحافة.. حين تكتب للخوارزميات والقارئ معا"، للمؤلفة إيمان ماهر سيد، والذي تناقش خلاله علاقة الصحافة الإلكترونية بقواعد تهيئة محركات البحث، وما إذا كانت هذه القواعد قد أسهمت في تغيير أسلوب الكتابة الصحفية.

وفي باب "حوارات ومواجهات" نتعرف على تفاصيل حوار مصطفى عمار مع الكاتب سمير الفيل، حول مفهوم "تداخل الأنواع"، وسمات القصة التي تميزها عن غيرها من الأشكال الأدبية، وأساليب القص التي تتنوع ما بين الكلاسيكي، الواقعي، الرومانسي، والتجريبي.

وفي باب "خواطر وآراء" نقرأ لأمل زيادة مقالها الأسبوعي "كوكب تاني" الذي تكتب فيه خواطرها وتناقش قضايا الساعة، وتكتب هذا الأسبوع عن ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.