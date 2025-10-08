تصفيات كأس العالم، منتخب مصر يتقدم على جيبوتي بثنائية في الشوط الأول

كأس العالم، تقدم منتخب مصر على نظيره جيبوتي، بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب مصر وأحرز مصطفى محمد هدفا في الدقيقة السادسة بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمد صلاح، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

إبراهيم عادل يحتفل بهدف منتخب مصر الأول أمام جيبوتي

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة، عن طريق إبراهيم عادل هدف بعد عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، قابلها إبراهيم عادل برأسية في شباك جيبوتي.

وفي الدقيقة 14، عزز محمد صلاح تقدم الفراعنة بالهدف الثاني بعد تمريرة بينية انفرد على إثرها محمد صلاح ليسددها من أسفل حارس جيبوتي في الشباك.

بعدها سيطر منتخب مصر على مجريات الأمور، وكاد يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45، بعد عرضية قابلها مصطفى محمد برأسية اصطدمت في القائم وارتدت إلى إبراهيم عادل الذي حاول تسديدها في الشباك لتصطدم في المدافع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بثنائية نظيفة.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

يدخل منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سيد زيزو، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وشهد تشكيل منتخب مصر مفاجأة بإشراك محمد هاني في مركز المساك، فيما يتواجد في مركز الظهير الأيمن أحمد سيد زيزو.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم؟

منتخب مصر على بعد خطوة واحدة من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2026، حيث يكفيه الفوز في لقاء الليلة أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا للمونديال.

وحال انتهاء مباراة مصر وجيبوتي بالتعادل، فإن منتخب مصر ينتظر نتيجة مباراة سيراليون وبوركينا فاسو، التي تقام في نفس التوقيت، وفي حال إنتهاءها بالتعادل أيضا، فإن منتخب مصر سيتأهل رسميًّا للمونديال.

