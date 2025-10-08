بالأسماء، مستقبل وطن يدفع بـ8 مرشحين على المقاعد الفردية بالإسكندرية

أعلن حزب مستقبل وطن، أن 8 مرشحين من بمحافظة الإسكندرية، تقدموا اليوم بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب بنظام الفردي، في أول أيام فتح باب الترشح.

مستقبل وطن يعلن مرشحيه بأول أيام فتح باب تقديم الأوراق

ودفع حزب مستقبل وطن، بمرشحيه على مستوى دوائر محافظة الإسكندرية على النحو التالي:

• الدائرة الأولى (منتزه أول وثان وثالث): النائب أشرف سردينة رقم (1) رمز القلم، ورمضان بطيئة الأمين المساعد بالمحافظة رقم (2) رمز الكتاب.

• الدائرة الثانية (أول وثاني الرمل): النائب أحمد عبد المجيد رقم (1) رمز الكتاب، والنائب عمر جمال الغنيمي رقم (2) رمز القلم.

• الدائرة الثالثة (سيدي جابر – باب شرق – المنشية – الجمرك – العطارين): أحمد رأفت رقم (1) الأمين المساعد للمحافظة.

• الدائرة الرابعة (محرم بك – كرموز – مينا البصل – اللبان): النائب الصافي عبد العال رقم (1)، والنائب محمد جبريل رقم (2) رمز القلم.

• الدائرة الخامسة (الدخيلة – العامرية أول وثان – برج العرب): المهندس صالح عبد المنعم راغب ضيف الله أمين الصناعة بالمحافظة رقم (1) رمز السلم.

يشار إلى أنه شكلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، غرفة عمليات، منبثقة داخل غرفة العمليات المركزية، بالأمانة العامة للحزب، لمتابعة تقدم مرشحي الحزب بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية، في انتخابات مجلس النواب 2025.

غرفة عمليات مستقبل وطن تتابع تقديم ترشيحات النواب

وباشرت غرفة عمليات متابعة تقديم مرشحي حزب مستقبل وطن بأوراقهم، في الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، عملها بالتنسيق مع أمانات الحزب والتنظيم والمرشحين في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

متابعة تقديم مرشحي مستقبل وطن أوراقهم في انتخابات مجلس النواب

وتابعت غرفة عمليات مستقبل وطن، سير عملية تقديم مرشحي الحزب، بأوراقهم، منذ ساعات الصباح الباكر، مع فتح باب تلقي طلبات الترشيح، وتقديم المشورة اللازمة، لتذليل العقبات أمام المرشحين.

مواصلة تقديم طلبات مرشحي مستقبل وطن في انتخابات مجلس النواب

وتواصل غرفة عمليات متابعة تقديم مرشحي الحزب لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، عملها، حتى غلق باب الترشيح، وانتهاء كافة المرشحين من التقدم بأوراق ترشحهم.



