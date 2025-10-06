السيسي يستعرض مع قيس سعيد جهود وقف إطلاق النار في غزة

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعه مع قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.

واستعرض الرئيس السيسي وقيس سعيد، الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار، وبدء تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، واستثمار الزخم الدولي الداعم للاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد الرئيس على أن الهدف الأساسي هو العودة السريعة إلى مسار سياسي سلمي يفضي إلى حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيّد عن تقديره الكبير لجهود مصر والرئيس السيسي في وقف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير سكان غزة.

