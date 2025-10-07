تحذير من خطر إقليمي فادح، قراءة ضياء رشوان لسيناريوهات مفاوضات غزة بين النجاح والفشل

دعا رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، خلال حديثه لبرنامج رادار على سكاي نيوز، إلى وجود ضمانات تلزم إسرائيل بتنفيذ الخطة الأمريكية بشأن غزة، وتمنعها من العودة للعمليات العسكرية.

رشوان يطالب بوجود ضمانات لمنع إسرائيل من العودة للحرب



وقال ضياء رشوان: إن الضمانة الأساسية لتنفيذ إسرائيل تعهداتها في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وأضاف رشوان: أن "الدول الثمانية التي أطلعها ترامب على الخطة تتمتع بعلاقات قوية مع واشنطن وموقعا إقليميا وعالميا، يمكنها من الضغط حتى تلتزم إسرائيل بتعهداتها".

وتابع: "من دون هذه الضمانات لا يمكن توقع سلوك نتنياهو بعد الإفراج عن الرهائن، الأحياء أو الأموات".

إصرار إسرائيل على نزع سلاح حماس

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن إصرار إسرائيل على نزع سلاح حماس يعني أن حرب العامين الماضيين لم تحقق أهدافها، محذرا من أن تراجع إسرائيل عن وقف الحرب والعودة إلى العمليات العسكرية وسياسة تهجير سكان غزة قد يؤدي إلى خطر إقليمي فادح.

ونوه رشوان، في حال فشل المفاوضات إلى احتمال فرض الإدارة الأمريكية رؤيتها على الطرفين.

واكد، أن عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة لن تتم دفعة واحدة، بل ستسغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن خطة الإدارة الأمريكية تضمنت إشارة واضحة لدور السلطة بعد إتمام الإصلاحات الضرورية.

وأوضح، أن قبول نتنياهو بإشراك السلطة في خطة ترامب يعكس تراجعا في موقفه السابق تجاه هذا الملف.

وأكد أن القاهرة نجحت في التوصل إلى اتفاق بين السلطة والفصائل الفلسطينية، بشأن تشكيل لجنة تكنوقراط تضم 15 عضوا من مختلف الأطراف الفلسطينية، بشرط ألا يكون أي منهم تابعا للفصائل.

واستطرد: "الإعلان عن قرب وصول المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى القاهرة يدل على تحقيق تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس".

وشدد رشوان على أن تصريحات ترامب توحي بحرص الإدارة الأمريكية على إنهاء الحرب في غزة.

