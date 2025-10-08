الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية التركية: من الممكن الإعلان عن وقف إطلاق نار في غزة اليوم

وزير الخارجية التركي،
وزير الخارجية التركي، فيتو

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لديه خطة لتخريب ما يجري التفاوض بشأنه في شرم الشيخ، لكن لا أعتقد أن لديه فرصة مناورة.

تركيا تؤكد أن الأولوية لوقف إطلاق النار فى غزة

وتابع هاكان فيدان، خطة غزة بها الكثير من التفاصيل لكن أولويتنا حاليا وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وشدد وزير الخارجية التركي، على إنه إذا تم التوصل لحل إيجابي اليوم، فمن الممكن الإعلان عن وقف إطلاق نار في غزة.

موضحا، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة سيتيح عمليات التبادل وإدخال مساعدات أكثر.

مفاوضات شرم الشيخ لمناقشة خطة ترامب لوقف إطلاق النار 

وتستضيف مدينة شرم الشيخ مفاوضات بين وفدي حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وسط حضور أمني ودبلوماسي رفيع المستوي لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التوصل لاتفاق شامل حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

تعزيز التعاون ووقف حرب غزة يتصدران مكالمة السيسي ونظيره الجزائري

إعلام عبري: تفاؤل كبير لدى المنظومة الأمنية بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية التركي نتنياهو هاكان فيدان شرم الشيخ خطة ترامب وقف اطلاق نار في غزة

مواد متعلقة

السيسي يؤكد لوفود شرم الشيخ ضرورة اغتنام الفرصة وإنهاء حرب غزة

بدء الجلسة الموسعة بين الوفود المشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

الإعلام الحكومي في غزة: جيش الاحتلال يقتل كادرين طبيين يوميا

هل يكون يوم الحسم، مشاركة رفيعة المستوى في اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

الأكثر قراءة

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

أزمة داخل الوفد بعد منح خطاب ترشح واحد لمرشحين في دائرة أوسيم (مستند)

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

آخر تطورات سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads