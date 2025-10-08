الخارجية التركية: من الممكن الإعلان عن وقف إطلاق نار في غزة اليوم

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لديه خطة لتخريب ما يجري التفاوض بشأنه في شرم الشيخ، لكن لا أعتقد أن لديه فرصة مناورة.

تركيا تؤكد أن الأولوية لوقف إطلاق النار فى غزة

وتابع هاكان فيدان، خطة غزة بها الكثير من التفاصيل لكن أولويتنا حاليا وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وشدد وزير الخارجية التركي، على إنه إذا تم التوصل لحل إيجابي اليوم، فمن الممكن الإعلان عن وقف إطلاق نار في غزة.

موضحا، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة سيتيح عمليات التبادل وإدخال مساعدات أكثر.

مفاوضات شرم الشيخ لمناقشة خطة ترامب لوقف إطلاق النار

وتستضيف مدينة شرم الشيخ مفاوضات بين وفدي حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وسط حضور أمني ودبلوماسي رفيع المستوي لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التوصل لاتفاق شامل حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

