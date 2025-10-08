هل يكون يوم الحسم، مشاركة رفيعة المستوى في اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

من المُقرر أن يشهد ثالث أيام المفاوضات الجارية في شرم الشيخ، اللقاءات مكثفة وسط مشاركة رفيعة المستوى.

وتهدف مفاوضات شرم الشيخ إلى وضع الترتيبات الخاصة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن.



وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماعات التي ستعقد اليوم الأربعاء ستشهد مشاركة رفيعة المستوى، حيثُ يحضر كل من رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالين.

كما يحضر الاجتماع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، إضافة إلى الجانب الإسرائيلي.



وأشارت القناة إلى اللقاءات ستركز على كيفية وضع خطة ترامب موضع التنفيذ، في إطار التفاهمات الجارية بين جميع الأطراف المعنية.

وأوضحت أن حماس أبدت قدرًا كبيرًا من الإيجابية خلال مشاورات شرم الشيخ، وهناك رغبة مصرية لتوفير شروط النجاح لمشاورات غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.