غلق باب التقديم في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية

أعلنت هيئة انتخابات مجلس النواب بمحكمة جنايات المنصورة غلق باب التقدم للمرشحين في أول أيامه وفقا للموعد المحدد من الهيپة الوطنية للانتخابات الساعة الخامسة

تدافع المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة، مقر تقديم أوراق الترشح للانتخابات.

وبدأت اليوم عملية تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يستمر استقبال المرشحين حتى يوم الأربعاء المقبل.

كما حدد قانون مجلس النواب ضوابط ومستندات الترشح، وضع أيضا بعض الالتزامات على المرشح، وضوابط الحصول على الرمز الانتخابي.

وتنص المادة (12) من قانون مجلس النواب على: يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.

ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية.

