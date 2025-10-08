قيادى بالوفد يطالب بانسحاب الحزب من قائمة النواب بسبب "المقاعد"

قال طارق سباق القيادى فى حزب الوفد إن هناك اتجاه قوى داخل الحزب بالانسحاب من انتخابات مجلس النواب المقبلة والانسحاب من القائمة الوطنية بسبب مقاعد الحزب فيها.

وأضاف سباق فى تصريح خاص لـ"فيتو": أنه حال اتخاذ قرار من قبل الهيئة العليا بالحزب الانسحاب من القائمة فهذا القرار يعد ملزما لرئيس الحزب.

وأشار سباق القيادى فى حزب الوفد إلى أن تمثيل الحزب بـ ٦ مقاعد فى القائمة ليس طيبا على الإطلاق موضحا أن علاقة حزب الوفد مع الدولة رائعة.



بيان من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد

وأصدر عددا من أعضاء الهيئة العليا بالوفد بيانا جاء فيه فيه نحن أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وانطلاقًا من حرصنا العميق على تاريخ الحزب العريق ودوره الوطني الممتد منذ نشأته كأحد أعمدة الحركة الوطنية المصرية، وإيمانًا منا بأن الوفد يجب أن يظل صوتًا للشعب ومدافعًا عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فإننا نرى أن المرحلة الراهنة تقتضي وقفة صادقة مع النفس، ومراجعة جادة لأوضاع الحزب الداخلية ومساره السياسي.

وأضاف البيان، لقد تابعنا جميعًا – بقلق بالغ – ما آل إليه حال الحزب خلال الفترة الأخيرة من تراجع واضح في الأداء السياسي والتنظيمي، وضعف في التواصل مع الشارع المصري، وفشل في تحقيق تمثيل حقيقي في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، فضلًا عن غياب المؤسسية في إدارة الحزب واتخاذ القرارات، والغموض الذي يكتنف الوضع المالي للحزب وعدم وضوح آليات الإنفاق والإدارة.

وتابع البيان، إننا إذ نثمّن تاريخ الوفد ورموزه، نؤكد أن استمرار هذا النهج في الإدارة قد أدى إلى اهتزاز صورة الحزب لدى قواعده وجماهيره، وأضعف دوره التاريخي كقوة سياسية فاعلة في الحياة العامة.

واستكملوا وبناءً على ما تقدم، فإننا نطالب رئيس حزب الوفد الحالي بتقديم استقالته فورًا، إفساحًا للمجال أمام قيادة جديدة قادرة على استعادة روح الوفد الأصيلة، وتفعيل مبادئه العريقة في الديمقراطية والمشاركة والعمل الجماعي، وبما يضمن عودة الحزب إلى موقعه الطبيعي في قلب الشارع المصري.

كما ندعو إلى تشكيل لجنة للدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للحزب، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسة الحزب، لاختيار قيادة جديدة تعبّر عن إرادة الوفديين جميعًا.

التوقيعات:

أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد

1. أحمد أنيس سراج الدين



2. عادل التوني



3. السيد الصاوي



4. إبراهيم صالح



5. مصطفى رسلان



6. طارق سباق



7. سيد عيد



8. أحمد الشريف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.