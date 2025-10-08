الأربعاء 08 أكتوبر 2025
تحرير 35 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة حررت 35 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، كما تمكنت من التحفظ على 600 عبوة سلع غذائية فاسدة (بسكوت، جبنه، مقرمشات، خل، عسل، مشروبات غازية)، و130 كيس كلور جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي لانتهاء فترة صلاحيتها طبقا لتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كل عبوة، وأسطوانة غاز منزلية في أحد مخازن بيع زيوت الطعام لاستخدامها في غير الغرض المخصص لها. 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة على أسواق قرى الفيوم

تحرير 55 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

 

