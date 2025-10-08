التضخم وانخفاضه!

يتصور كثيرون أن انخفاض معدل التضخم معناه انخفاض الأسعار، ولذلك عندما أعلن انخفاض معدل التضخم الشهر الماضي قالوا هذا غير حقيقي لأن الأسعار لم تنخفض، بل ما زالت ترتفع، وهذا حقيقي لأن انخفاض معدل التضخم لا يعنى انخفاضا للأسعار ولكنه يعني ارتفاع الأسعار بمعدل أقل من ذي قبل.

وإذا كان معدل التضخم انخفض إلى 12 في المائة مؤخرا فهذا يفيد ارتفاع الأسعار بهذا المعدل.. الأسعار سوف تتوقف عن الارتفاع عندما يساوي معدل التضخم صفر في المائة، وسوف تنخفض الأسعار إذا أصبح معدل التضخم بالسالب!



ومعدل التضخم ينخفض لدينا الآن ولكنه لم يصل بعد إلى المستوى المستهدف وهو رقم أحادي، أي أقل من عشرة.. وقد عطل ذلك قيام الحكومة بزيادة أسعار خدماتها للمواطنين.. ولذلك يتوقع أن يعود معدل التضخم للارتفاع إذا قامت الحكومة بزيادة أسعار المنتجات البترولية وغاز المنازل والكهرباء ومياه الشرب.



وإذا كان المستهدف من قبل الحكومة تخفيض معدل التضخم إلى رقم أحادي فإنه يظل يفوق معدل التضخم العالمي، ولذلك يتعين أن تستهدف الحكومة تخفيض معدل التضخم إلى أقل من تسعة في المائة.

أما تخفيض الأسعار فقد ناشدت الحكومة التجار بذلك بعد أن بدأ الجنيه يرتفع والدولار ينخفض، لكنهم لم يستجيبوا لها.

