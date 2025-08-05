التنمية المحلية تبحث مع وفد "مصر للتميز الحكومي" خطوات تفعيل مشاركة المحافظات بالدورة المقبلة

استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا بحضور عدد من قيادات الوزارة والسفير هشام بدر المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، المحلية وفريق عمل الجائزة، لبحث خطوات تفعيل مشاركة المحافظات في الدورة القادمة للجائزة.

وحرصت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي مقابلة الوفد والإطلاع على نتائج وتوصيات الاجتماع الذي تم بين المسئولين من الجانبين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، دعم وزارة التنمية المحلية الكامل لجائزة مصر للتميز الحكومي، التي تمثل خطوة رائدة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتحفيز التنافس الإيجابي بين وحدات الإدارة المحلية والقيادات التنفيذية في مختلف المحافظات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري الحكومي، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تحرص على تشجيع المحافظات والوحدات المحلية على المشاركة الفعالة في الجائزة خلال دوارتها الماضية وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي والحوكمة، وبناء كوادر قادرة على قيادة التغيير المؤسسي بكفاءة.

تعزيز تنافسية الدولة المصرية

وخلال الاجتماع أكد السفير هشام بدر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تُعد من الأدوات الرئيسية لدعم منظومة التميز في القطاع الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة المصرية.

كما أشار السفير هشام بدر إلى الأولوية التي توليها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذه الجائزة والبناء علي ما تحقق من نجاحات خلال الدورات السابقة.

كما أشار المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلي الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في دعم وتفعيل هذه المنظومة على مستوى محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الأستاذة/ سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، نبذة عن رحلة الجائزة خلال الدورات الأربع السابقة، موضحة فئاتها المختلفة على المستويين المؤسسي والفردي. كما تناولت المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي مراحل تنفيذ الجائزة، بدءًا من مرحلة التدريب وكتابة طلبات الترشح، مرورًا بمرحلة التقييم والزيارات الميدانية والتحكيم، وصولًا إلى إعلان النتائج وتكريم الفائزين.

محاور ومعايير منظومة التميز المؤسسي

ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة بالجائزة، أبرز محاور ومعايير منظومة التميز المؤسسي، بالإضافة إلى معايير جائزة التميز في تقديم الخدمات الحكومية وآليات التقييم المتبعة.

حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات.

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