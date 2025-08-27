الخميس 28 أغسطس 2025
18 كلية بجامعة الفيوم تشارك في جائزة مصر للتميز الحكومي

وفد المجلس الاعلي
وفد المجلس الاعلي للجامعات يزور الفيوم، فيتو

قال نائب رئيس جامعة الفيوم، الدكتور عرفة صبري، إن  18 من كليات الجامعة تشارك في مسابقة جائزة التميز الحكومي تمهيدا لتأهيل 3 كليات تصعد للمشاركة في الجائزة الوطنية"جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها المقبلة 2026، ويشارك في لجنة التقييم 21 عضوا، جاء ذلك أثناء زيارة وفد المجلس الأعلي للجامعات اليوم الأربعاء، لجامعة الفيوم.

أهداف جائزة مصر للتميز الحكومي

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم ، أن جائزة مصر للتميز الحكومي، تهدف لتكوين فريق إداري يتسم بالكفاءة والفعالية والقدرة على الابتكار والمعرفة، وتشلرك جامعة الفيوم في جائزة مصر للتميز الحكومي منذ انطلاقها على مدار أربع سنوات متتالية.

تدريب فريق التقييم

فيما قالت الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، إن المقيمين تلقوا تدريبا مكثفا وبذلوا جهودا كبيرة وأصبح لديهم قدر كبير من المعرفة والمهارة والقدرة على اكتساب المهارات، لأن ملف التميز في التعليم العالي يحتاج إلى العمل بطريقة مؤسسية.

علاج وفحص 1327 رأس ماشية خلال قافلة جامعة الفيوم البيطرية بقرية سنوفر

جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل للتدريب على نظام إدارة المعلومات الجديد SIS

وأثناء اللقاء تم تقديم عرضا تقديميا عن جائزة جامعة الفيوم للتميز الداخلي في نسختها الأولى 2025، وعرضا عن تقييم جائزة جامعة الفيوم للتميز الداخلي وعرض النتائج.

 

