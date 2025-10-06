الشباب والأمن القومي، ندوة مشتركة بين مجمع إعلام الفيوم وكلية الزراعة

عقد مجمع الفيوم للإعلام، ندوة بكلية الزراعة بعنوان "الشباب والأمن القومى"ضمن محور الأمن القومى لإستراتيجية قطاع الإعلام الداخلى، استهدفت الندوة تعزيز وعي الشباب بقضايا الأمن القومي، وإبراز دورهم في حماية مقدرات الوطن.

التصدي لزعزعة الأمن القومي واجب وطني

قالت حنان حمدى مدير البرامج بالمجمع: إنه من الواجب الوطني التصدى لمحاولات زعزعة الأمن القومى فى ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، التى تستوجب توحيد الجهود الداخلية وتعزيز وعى الشباب بتحديات الأمن القومى، ودورهم فى الحفاظ على الوطن ومقدراته، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة.

دور الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعي بقضايا الوطن

وقال محمد هاشم مدير مجمع إعلام الفيوم: إن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، له دور فاعل فى رفع الوعى والتثقيف لكافة شرائح المجتمع من خلال اللقاءات والندوات، وتتطلب المرحلة الراهنة من الجميع التصدى لحروب الشائعات، وبناء الوعى لدى كافة شرائح المجتمع، وبخاصة الشباب وان نستلهم روح اكتوبر العظيم نحو البناء والتنمية.

60 % من المصريين في مرحلة الشباب

فيما قال الدكتور عرفة صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم: إن 60% من عدد السكان في مصر من الشباب، الذين لديهم القدرة ولهم الرغبة فى التغيير ، وهم وقود وطاقة المجتمع ولكن ينقصهم الخبرة، ويجب فتح قنوات الحوار مع الشباب على كافة المستويات وخاصة المؤسسات التعليمية، وأشاد بدور الجامعة فى إعداد وتأهيل الشباب وبناء الوعى لخلق جيل قادر على بناء المستقبل.

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم: إنه يقععلي عاتق المؤسسات التعليمية نشر الوعي الوطني، وتحفيز الشباب على التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، ولابد من التحرى فى الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، لأن الحروب الجديدة تستهدف فئة الشباب من خلال استخدام الشائعات أو إضعافهم بالمخدرات، وتسريب معلومات وأكاذيب تضعف ثقتهم فى الدولة ومؤسساتها.

