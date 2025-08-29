السبت 30 أغسطس 2025
3 كليات بجامعة الفيوم تتأهل لمسابقة جائزة التميز الحكومي 2026

لجنة التحكيم، فيتو

اختارت لجنة تحكيم جائزة جامعة الفيوم للتميز الداخلي في نسختها الأولى لعام 2025، كليات  الطب والصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، من بين 18 كلية مشاركة،  لتمثيل جامعة الفيوم في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي.

المشاركة في المسابقة أدى إلى تطوير الأداء بالجامعة

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، الدكتور عرفة صبري، إن الجامعة حرصت على المشاركة في الجائزة الوطنية" جائزة مصر للتميز الحكومي" بدوراتها السابقة، وتسعى لتطبيق منظومة التميز الداخلي بما يسهم في تعزيز واستدامة التميز المؤسسي، ما أدى إلى نجاح برامج بناء القدرات وتأهيل الكوادر الجامعية التي أسفرت عن تدريب وتأهيل 37 سفير تميز ونائبا على مستوى 18 كلية على منظومة التميز الحكومي  إضافة إلى تكوين فرق تقييم تضم أكثر من 40 مقيم من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة.

مراحل اختيار الكليات التي تم تصعيدها

وتم  استعراض مراحل تنفيذ الجائزة، بدءًا من مرحلة التدريب لفرق العمل، سفراء التميز والمقيمين يليها مرحلة كتابة طلبات الترشح والتي شهدت مشاركة 18 كلية يليها التقييم المكتبي وتأهل 7 كليات لمرحلة الزيارات الميدانية، وصولًا إلى مناقشة النتائج النهائية والتوصيات الختامية.

حالة الطقس غدا السبت 30- 8- 2025 في محافظة الفيوم

علاج وفحص 1327 رأس ماشية خلال قافلة جامعة الفيوم البيطرية بقرية سنوفر

وأسفرت أعمال التحكيم عن تأهل ثلاث الكليات الثلاث سابقة الذكر لتمثيل جامعة الفيوم في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها المقبلة 2026.

