السبت 04 أكتوبر 2025
محافظات

تعليم أسيوط: لا يوجد فصل بدون معلم والاستعانة بمدرسي الحصة لسد العجز

 ترأس محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات التعليمية، ومسئولى المتابعة الميدانية، ومديرى المراحل وموجهى العموم للمواد الدراسية، وذلك بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية الإدارية والتعليم العام بالمديرية، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية. 

جاء هذا الاجتماع للتشديد على تكثيف المتابعة للمدارس والمتابعة اليومية وتوزيع الكتب الدراسية، والاهتمام بتفعيل منصة كيريو الثانوى وتسليم التابلت للطلاب، تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط.

لايوجد فصل بدون معلم"

فى بداية الاجتماع أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة للمدارس والتأكد من سد العجز فى المعلمين بكافة التخصصات والاستعانة بالمعلمين بالحصة والمعلمين المحالين للمعاش وفقا لتوجيهات الوزارة فى هذا الشأن، قائلا: " لايوجد فصل بدون معلم" مشيرا إلى أنه فى حالة اعتزار اى معلم بالحصة عن أداء عمله يتم التسكين من قائمة الاحتياط وتصبح المسؤولية فى حالة وجود أى عجز على مدير المدرسة والتوجيه الفنى لكل مادة. 

وشدد دسوقى على المتابعة المستمرة للانتهاء من توزيع الكتب الدراسية وتسليم جميع الطلاب بالمدارس بالتنسيق مع مسؤول التوريدات بكل نقطة توزيع ومدرسة، والمتابعة اليومية لغياب الطلاب واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للتقييمات الاسبوعية

وطالب وكيل التعليم بأسيوط  موجهى العموم ومديرى المراحل بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للتقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والواجب المنزلى والتشديد على الانضباط المدرسى، وتفعيل الاشراف اليومى وعدم ترك اى حصة بدون معلم، وتوجيه مديرى المدارس الثانوية بتعميم فيديوهات شرح منصة كيريو على الطلاب لتسهيل التسجيل على المنصة والاستفادة من مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعى، وسرعة تسليم التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بجميع المدارس.

