توافد المرشحين لانتخابات النواب على مجمع محاكم سوهاج (صور)

شهد مجمع محاكم سوهاج الابتدائية برئاسة المستشار عبدالناصر تايب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ورئيس الاستئناف، والمستشار هيمن سامى نائب رئيس المحكمة، والمستشار يوسف الصاوى مدير إدارة التنفيذ ومساعد رئيس اللجنة، تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب على مستوى ٨ دوائر بمحافظة سوهاج وحتى الان تقدم ١٩ مرشحا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن اللجان المنوطة باستقبال طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس النواب تبدأ فى تلقى الأوراق المطلوبة اليوم الأربعاء ولمدة 15 يوما من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فى استقبال الطلبات يبدأ اعتبارا من التاسعة وحتى الثانية ظهرا.

وتضم محافظة سوهاج 8 دوائر انتخابية موزعة على المراكز والأقسام المختلفة، بإجمالي 14 مقعدا برلمانيا، وجاء توزيعها كالتالي:

الدائرة الأولى: مقرها مركز سوهاج، وتضم مركز سوهاج ومركز جزيرة شندويل، وأقسام أول سوهاج، وثان سوهاج وسوهاج الجديدة، وعدد المقاعد مقعدان.

الدائرة الثانية: مقرها مركز أخميم، وتضم مراكز أخميم وساقلته وقسم الكوثر، وعدد المقاعد مقعدان.

الدائرة الثالثة: مقرها مركز المراغة، وتضم مركز المراغة، وعدد المقاعد مقعد واحد.

الدائرة الرابعة: مقرها مركز طهطا، وتضم مراكز طهطا وجهينة وقسم طهطا، وعدد المقاعد 3 مقاعد.

الدائرة الخامسة: مقرها مركز جرجا، وتضم مراكز جرجا والعسيرات وقسم جرجا، وعدد المقاعد 2 مقعد.

الدائرة السادسة: مقرها مركز المنشاة، وتضم مركز المنشاة، وعدد المقاعد مقعد واحد.

الدائرة السابعة: مقرها مركز البلينا، وتضم مركز البلينا، وعدد المقاعد 2 مقعد.

الدائرة الثامنة: مقرها مركز دار السلام، وتضم مركز دار السلام، وعدد المقاعد مقعد واحد.

كما تضمنت التعليمات المعلنة بالمقر الانتخابي ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطلبات واستكمال الأوراق، مع التنبيه بعدم السماح بتواجد أكثر من مرشح داخل القاعة في نفس الوقت، وتنظيم عملية الدخول والخروج من خلال كشوف ترتيب الأسماء المسجلة مسبقًا بمعرفة المتقدمين.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ابتداء من اليوم الأربعاء، وسط استعدادات مكثفة وتأمين شامل بمحيط مجمع المحاكم بمدينة سوهاج، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.