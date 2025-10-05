رئيس جامعة سوهاج يزور الطلاب المصابين بحادث طريق جهينة (صور)

توجه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إلى مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد فور وصول الطلاب المصابين بحادث طريق جهينة الكوامل.

التعامل الفوري مع الموقف وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية

وتابع النعماني الحالة الصحية لكل طالب عن كثب، موجها بالتعامل الفوري مع الموقف وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية والدعم النفسي لهم، ومؤكدًا أن سلامة الطالب خط أحمر لا يُمكن التهاون فيه.

جاءت الزيارة بصحبة عميد كلية الطب ومدير عام المستشفيات الجامعية ومدير مستشفى الطوارئ ونوابه.

النعماني يُطمئن اهالي الطلاب المصابين من داخل مستشفي الطوارئ الجامعي الجديد

رئيس جامعة سوهاج يزور 10 طلاب بمستشفى الطوارى مصابين فى حادث

وأضاف النعماني انه تولي الإشراف علي الأطقم الطبية بصفته من ذات المهنة، ومن خلال الاشعات والفحوصات الطبية الأزمة تبين إصابة عدد ١٠ طلبة ما بين كدمات وسحجات، تم عمل الإسعافات الأولية ووصف علاج لهم وخروجهم من المستشفى بحالة جيدة، اما الثلاثة حالات الباقية وهم السائق وبه كسر وخلع بالفقرات العنقية، وطالبة لديها اشتباه نزيف بالبطن وكسر بعظمة الفخذ، واخر تعرض لكسر بالفقرات، وقد تم حجزهم بالعناية المركزة لتجهيزهم لاجراء العمليات الجراحية اللازمه لهم.

جدير بالذكر ان الطلاب كانوا يستقلون سيارة ميكروباص وتعرضت لحادث اصطدام مفاجئ، على طريق جهينة الكوامل، ما أسفر عن إصابة 10 طلاب جميعهم من مركز جهينة خلال ذهابهم لكلياتهم صباح اليوم.

