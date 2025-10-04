السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد جزيرة المستجدة في المنشاة لمتابعة منسوب النيل

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بمركز ومدينة المنشاة، تفقد خلالها كورنيش النيل والمسطح المائي لجزيرة المستجدة، وذلك في إطار متابعة الموقف المائي ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة تحسبًا لأي تداعيات محتملة نتيجة ارتفاع منسوب وتصرفات مجرى نهر النيل، بحضور عاطف الصمطي رئيس المركز. 

 

واطمأن المحافظ خلال جولته على استقرار الأوضاع بالمجرى المائي المحيط بالجزيرة وعدم وجود أي تأثيرات سلبية لارتفاع منسوب النيل، مشددًا على متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري وكافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الفورية حال حدوث أي طارئ.

 

 

كما التقى "سراج" عددا من الصيادين والأهالي بالمنطقة المواجهة للجزيرة، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم لهم، ومتابعة احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المحافظة تضع سلامة المواطنين على رأس أولوياتها، لافتًا إلى الاستمرار في تكثيف الجولات الميدانية بمختلف المراكز لمتابعة أي متغيرات خاصة بمجرى نهر النيل وضمان التعامل السريع مع أي مستجدات. 

