مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

لقي شاب مصرعه وأُصيب 13 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل تابعة للوحدة المحلية لمركز طهطا، على طريق جهينة – سوهاج بالقرب من مدخل قرية الغريزات شمالي المحافظة.

تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري نتج عنه وفاة شاب وإصابة عدد من المواطنين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

أسفر الحادث عن وفاة الشاب محمد إبراهيم عبد الغفار (18 عامًا – من جهينة)، بينما أُصيب 13 آخرون بإصابات متنوعة، شملت كسورًا وجروحًا وارتجاجات، من بينهم طلاب بعدد من كليات جامعة سوهاج مثل الحقوق، الصيدلة، الألسن، والتربية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جهينة المركزي ومستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بمشرحة مستشفى الإخلاء بجهينة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

كما باشرت الأجهزة الأمنية والمرور أعمالها لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، في الوقت الذي بدأت فيه التحقيقات لتحديد أسباب وملابسات التصادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.