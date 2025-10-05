الأحد 05 أكتوبر 2025
محافظات

طلاب ثانوي بسوهاج هربوا من المدرسة فغرق أحدهم في ترعة "السعادة" ونجا 3 من زملائه

غرق طالب في ترعة
غرق طالب في ترعة “السعادة”، فيتو

لقي طالب مصرعه غرقا بالصف الأول الثانوي الزراعي بسوهاج، فيما تم إنقاذ 3 من زملائه، بعد هروبهم من المدرسة ونزولهم إلى ترعة كوم السعادة بقرية المدمر بمركز طما.

وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
  

بلاغ بغرق طالب في ترعة “السعادة” بقرية المدمر وإنقاذ 3 آخرين

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغ بغرق الطالب فتحي س. ف. س.، مقيم بقرية المدمر وإنقاذ 3 آخرين، أثناء الاستحمام، بعد هروبهم من المدرسة وذلك بترعة كوم السعادة بقرية المدمر بدائرة المركز.
انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طما المركزي.

وجاري تحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتصرف. 

