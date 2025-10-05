طلاب ثانوي بسوهاج هربوا من المدرسة فغرق أحدهم في ترعة "السعادة" ونجا 3 من زملائه

لقي طالب مصرعه غرقا بالصف الأول الثانوي الزراعي بسوهاج، فيما تم إنقاذ 3 من زملائه، بعد هروبهم من المدرسة ونزولهم إلى ترعة كوم السعادة بقرية المدمر بمركز طما.

وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



بلاغ بغرق طالب في ترعة “السعادة” بقرية المدمر وإنقاذ 3 آخرين

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغ بغرق الطالب فتحي س. ف. س.، مقيم بقرية المدمر وإنقاذ 3 آخرين، أثناء الاستحمام، بعد هروبهم من المدرسة وذلك بترعة كوم السعادة بقرية المدمر بدائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طما المركزي.

وجاري تحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.