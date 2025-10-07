محافظ سوهاج يفتتح مدرسة الشهيد هشام جابر الابتدائية بالصوامعة غرب

بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، مدرسة "الشهيد هشام جابر بكر "الابتدائية بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الكلي للمدرسة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء سوهاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس السيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ سوهاج يفتتح مدرسة الشهيد هشام الابتدائية بالصوامعة غرب بتكلفة 26 مليون

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل إحلال وتجديد المدرسة، حيث تتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، وتضم 16 فصلًا دراسيًا تشمل4 فصول لرياض الأطفال، و12 فصلًا للمرحلة الابتدائية، بإجمالي تكلفة بلغت 26 مليون جنيه، على مساحة مبانٍ تبلغ 1850.86 مترًا مربعًا، ضمن إجمالي مساحة المدرسة البالغة 1281 مترًا مربعًا.

كما تضم المدرسة عددًا من الغرف التعليمية والخدمية المتكاملة، منها " غرفة للمشرف الاجتماعي، وأخرى للأخصائي النفسي، ومكتب للمدير، والإدارة، ومكتبة، وصالة متعددة الأغراض، ومعمل للمشاهدة، وغرفة طبيب، ومعمل كمبيوتر، وقاعات للمدرسين، ومصادر للتعلم، وقاعات للأنشطة المختلفة ".

وأكد محافظ سوهاج أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب، وتخفيف الكثافات داخل الفصول، مشيدًا بجهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية في تنفيذ المشروعات التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والاشتراطات الهندسية.

وأشار إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير ضمن خطة التنمية المحلية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الخدمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.