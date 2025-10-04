السبت 04 أكتوبر 2025
حريق يلتهم 5 منازل وحوشين بقرية هاشم عسيرى بسوهاج

جانب من الحريق
جانب من الحريق

شب حريق هائل فى 5 منازل وحوشين بقرية هاشم عسيرى بمركز دار السلام بسوهاج، وتم نفوق عدد من الطيور والمواشى، وتم اخماد الحريق بعد الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء ولا توجد خسائر فى الارواح. 

حريق يلتهم 5 منازل وحوشين بقرية هاشم عسيرى بسوهاج

كانت الاجهزة الامنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة دارالسلام يفيد بنشوب حريق فى 5 منازل وحوشين بنجع هاشم عسيري بمركز دارالسلام بمنازل كلا من: عز نورالدين المهدى 60 عاما منزل وملحق به حوش، ومنزل كرم سعد نورالدين 40 عاما، ومنزل عبدالرحمن محمد الصادق به حوش، ويوسف احمد جاد الكريم، وثروت رشاد محمد 35 عاما.

وتم إخماد الحريق بواسطة مطافي اولاد يحيى ودار السلام ولا توجد خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

