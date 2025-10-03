الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سوهاج ترفع حالة الاستعداد القصوى مع ارتفاع منسوب النيل

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية ومديرية الري وإدارة حماية النيل، تحسبًا لأي تداعيات محتملة نتيجة ارتفاع منسوب وتصرفات مجرى نهر النيل.

رفع حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لارتفاع منسوب النيل بسوهاج

وكلف محافظ سوهاج بتشكيل لجنة مشتركة تضم وكلاء وزارتي الري، الزراعة، إلى جانب إدارتي الأملاك وحماية النيل والوحدات المحلية، وذلك لبحث موقف الجزر النيلية وأراضي طرح النهر على الطبيعة، والانتقال الميداني إلى الجزر النيلية لقياس مناسيب المياه ورصد أي تأثيرات محتملة، مع إعداد تقارير دورية عن الموقف على مدار الساعة.

محافظ سوهاج الموقف مستقر ورفع حالة الطوارئ لمتابعة فيضان النيل

وأكد "سراج" أن الدولة لن تدخر جهدًا في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف؛ وذلك كإجراء استباقي للتعامل مع أي طارئ محتمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المحافظ أن الموقف حتى الآن مطمئن ولم يتم رصد أي تداعيات أو مشكلات داخل المحافظة وأن الأولوية هي حماية الأرواح والممتلكات، مؤكدا على استمرار المتابعة الدورية للموقف أولًا بأول والإخطار الفوري عن أي ارتفاع فى مناسيب المياه.

ارتفاع منسوب النيل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حالة الاستعداد القصوى

