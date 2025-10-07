افتتاح محطة رفع صرف صحي السماكين بالمنشأة في سوهاج

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، محطة رفع صرف صحي السماكين بطاقة 4 آلاف م³/يوم، والمرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة كورنيش المنشاة بطول 1 كيلومتر، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتنفيذ مشروعات تنموية تواكب خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وعدد من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الجديدة.

واستهل المحافظ الجولة بافتتاح مشروع محطة رفع صرف صحي السماكين، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع الذي تم تنفيذه ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبتكلفة بلغت 34.39 مليون جنيه، حيث يخدم9 عمارات سكنية بإجمالي 1000 نسمة، ويساهم في تحسين البيئة الصحية والمعيشية للأهالي من خلال إنشاء نظام صرف صحي متكامل يضمن التخلص الآمن من مياه الصرف، ويحد من التلوث والمخاطر البيئية.

كما يشتمل المشروع على شبكة انحدار، ووصلات منزلية بطول 405 مترًا طوليًا بأقطار تتراوح بين 200 مم و450 مم، وعدد 9 غرف منزلية، بالإضافة إلى خط طرد قطر 315 مم من خامة HDPE بطول 2282 مترًا طوليًا، ومحطة رفع مزودة بطلمبتين بقدرة 49 لتر/ثانية، ورافع 17 مترًا.

وفي سياق متصل، افتتح محافظ سوهاج المرحلة الثانية من تطوير كورنيش المنشأة بطول 1 كيلومتر، وبتكلفة 22 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أيضا، حيث شملت أعمال التطوير "إنشاء أسوار، وممشى، ومقاعد من الرخام، وبرجولات، وتركيب كاميرات مراقبة، وأعمدة إنارة حديثة، وأعمال تشجير ودهانات، بما يحقق نقلة حضارية للمنطقة ويجعلها متنفسًا طبيعيا للأهالي.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه المشروعات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في مختلف مراكز المحافظة، مشيرا إلى المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بجميع القرى والمراكز ضمن خطة التوسع في خدمات البنية التحتية، مؤكدًا أن نسبة تغطية الصرف الصحي بمحافظة سوهاج تشهد زيادة ملحوظة بفضل دعم الدولة والقيادة السياسية، بما يخدم خطة التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030م.

