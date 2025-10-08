خريجو أكاديمية الشرطة: التعب والمجهود جعلانا أوائل دفعتنا

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، وسط تكريم الخريجين المتفوقين.

وقالت الملازم أول نانسي سمير، ضابطة طبيبة من خريجى كلية طب جامعة القاهرة: "التحقت بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين واليوم حفل التخرج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي"، موضحه انها حريصة على أداء واجبها وأن تكون من أوائل الدفعة، وأكدت أن تكريم الرئيس يمثل لها فخرًا كبيرًا، وأضافت أن شقيقها سبق تكريمه كضابط طيار.

من جانبه، الملازم إسلام أشرف خريج كلية الحقوق، أعرب عن فخره بتخرجه بعد عامين من الدراسة والمجهود الكبير، مؤكدًا أن كونه من أوائل الخريجين يشكل مصدر سعادة وتقدير كبير بعد تكريمه من الرئيس السيسي.

