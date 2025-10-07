أدى رسالته حتى اللحظة الأخيرة، وفاة معلم داخل الفصل أثناء عمله بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء، حالة من الحزن والأسى، بعد وفاة أحمد عبد المحسن جاد، معلم خبير الرياضيات بمدرسة عرب درويش الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية عمله داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي.

محافظ الشرقية ينعي الفقيد

ونعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الفقيد، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل ولجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لأسرة المعلم المتوفى

وأكد محافظ الشرقية حرصه على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لأسرة المعلم المتوفى وتلبية احتياجاتها، تقديرًا لما قدمه من جهد وإخلاص في أداء رسالته التربوية.

الفقيد كان مثالًا يحتذى به في التفاني

وأشار الأشموني إلى أن الفقيد كان مثالًا يحتذى به في التفاني والانضباط، حيث أشاد زملاؤه ورؤساؤه في العمل بخلقه الرفيع وسيرته الطيبة وتعاملاته الودية داخل الوسط التعليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.