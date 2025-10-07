قناة الناس تذيع فيديو مبكيًا للدكتور أحمد عمر هاشم عن الشفاعة العظمى

أذاعت قناة الناس مقطعًا مؤثرًا ومبكيًا للعالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم – عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف – الذي وافته المنية صباح اليوم، حيث ظهر فيه متحدثًا عن الشفاعة العظمى ومقام النبي ﷺ يوم القيامة، ذلك المقام الذي تتعلق به آمال الأمة جمعاء.

كلمات تبكي القلوب

و قال الدكتور أحمد عمر هاشم:"مقام الشفاعة العظمى يا صاحب الحوض، كم للناس من أملٍ في وِرْدِه، يوم تسقي منه كل ظمآن، لواؤك الحمد يوم الدين ترفعه، يا سعد من تلقاه بالدَّعْم. أنت الشفيع لنا في يوم شدتنا، تقوم وحدك وكل الرسل لم تقم، فيقول كل نبي من تهيبها: نفسي نفسي، فتسجد للرحمن أمتي وتقول: أنت لها، فيدعو خالقنا: اشفع تُشفّع، فيشفع الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم في الخلق جميعًا، وتلك هي الشفاعة العظمى".

كلمات خرجت من قلبٍ عامرٍ بالإيمان واليقين، فلامست قلوب الملايين ممن ودعوا الشيخ الجليل بالدعاء والدموع.

تفسير المقام المحمود

وأوضح الدكتور أحمد عمر هاشم خلال المقطع أن الشفاعة العظمى هي المقام الذي وعد الله تعالى به نبيه محمد ﷺ، وهو المقام المحمود الذي يردده المسلمون في دعائهم بعد كل أذان، خمس مرات يوميًا.

وقال رحمه الله:"بعد أن نسمع صوت المؤذن يدوّي في الأفق: الله أكبر الله أكبر، فنقول مثل ما يقول، فإذا انتهى من الأذان قلنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد".

https://www.youtube.com/shorts/9Z5RDonxLF0

إرث علمي وروحي خالد

برحيل الدكتور أحمد عمر هاشم، يفقد العالم الإسلامي واحدًا من أبرز رموز الدعوة والوسطية الأزهرية، لكنه يترك وراءه إرثًا من العلم والرحمة والمحبة لرسول الله ﷺ، سيبقى خالدًا في قلوب من نهلوا من علمه وتربوا على يديه.

