الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
ترامب: سأعمل على إنهاء حروب الشرق الأوسط

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين: عزمت منذ أحداث 7 أكتوبر المروعة على إعادة جميع الرهائن.


ترامب: عزمت على إعادة جميع الرهائن
 

وأضاف ترامب كما عزمت منذ 7 أكتوبر على ضمان تدمير حماس تماما حتى لا تكرر فعلتها ولا نزال ملتزمين بإنهاء هذا الصراع وموجات معاداة السامية.
 

وتابع: سأعمل بلا كلل على إنهاء حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.


 روبيو: نقود مساعي ترمي إلى ترسيخ سلام دائم لا يضمن أمن إسرائيل فحسب

واستطرد: سأعمل بلا كلل على استعادة سياسة خارجية قائمة على السلام من خلال القوة.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: إن الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تقود جهودا تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف روبيو "نقود مساعي ترمي إلى ترسيخ سلام دائم، لا يضمن أمن إسرائيل فحسب، بل يحقق أيضا السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط على مدى أجيال قادمة".

