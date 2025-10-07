الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يناقش خطة سد العجز بالمعاهد  (صور)

هنأ الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الشيخ أشرف السعيد مهدى، مدير عام الوعظ، بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتعينة مديرًا عامًا للوعظ والدعوة والإعلام الديني ورئيسًا للجنة الفتوى بالإسماعيلية. 

محافظ الإسماعيلية خلال تنفيذ إزالات لمخالفات البناء: "لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين"

ضبط 3 مخابز تصرفوا في 10 أطنان دقيق مدعم بالإسماعيلية (صور)

استعراض خطة العمل مع منطقة وعظ الإسماعيلية 

كما تناول اللقاء  استعراض الدكتور مؤمن الهواري لخطة العمل الدعوي للوعاظ في سد العجز في بعض التخصصات الشرعية والعربية ببعض معاهد الإسماعيلية الأزهرية والتي يوجد بها عجز. 

 

وثمن دور الشيخ أشرف السعيد الدعوي في خدمة الرسالة الدعوية الأزهرية. ومن جانبه، قدم الشيخ أشرف السعيد الشكر لفضيلته والوفد المرافق له على هذه اللفتة الطيبة. 

أعضاء الوفد المرافق لرئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية 

 

رافق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال الزيارة كل من الشيخ أشرف السعيد مدير الخطة والمناهج والتعليم النموذجي والتجريبي، وأحمد الصاوي مدير الوسائل والمعامل، كما حضر هاني العليم مدير الوجيه، وهانم عبد السميع مدير وحدة لم الشمل. 

