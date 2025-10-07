رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يناقش خطة سد العجز بالمعاهد  (صور)

هنأ الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الشيخ أشرف السعيد مهدى، مدير عام الوعظ، بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتعينة مديرًا عامًا للوعظ والدعوة والإعلام الديني ورئيسًا للجنة الفتوى بالإسماعيلية.

استعراض خطة العمل مع منطقة وعظ الإسماعيلية

كما تناول اللقاء استعراض الدكتور مؤمن الهواري لخطة العمل الدعوي للوعاظ في سد العجز في بعض التخصصات الشرعية والعربية ببعض معاهد الإسماعيلية الأزهرية والتي يوجد بها عجز.





جانب من اللقاء،فيتو

وثمن دور الشيخ أشرف السعيد الدعوي في خدمة الرسالة الدعوية الأزهرية. ومن جانبه، قدم الشيخ أشرف السعيد الشكر لفضيلته والوفد المرافق له على هذه اللفتة الطيبة.

جانب من اللقاء،فيتو

أعضاء الوفد المرافق لرئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية

رافق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال الزيارة كل من الشيخ أشرف السعيد مدير الخطة والمناهج والتعليم النموذجي والتجريبي، وأحمد الصاوي مدير الوسائل والمعامل، كما حضر هاني العليم مدير الوجيه، وهانم عبد السميع مدير وحدة لم الشمل.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

