القبض علي عامل متهم بالاعتداءعلي فتاة واقتراض مبلغ مالي منها

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض علي عامل متهم بالاعتداء جنسيا علي فتاة تبلغ من العمر 17 عاما بقرية كفر الجنية، واقتراضه منها مبلغا ماليا، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة برضاها والمبلغ أعطته له للإنفاق عليهما معا.

سيدة تتهم عاملا بالاعتداء جنسيا علي نجلتها بنبروه

حررت" سوتة ف ص ا" 49 سنة ربة منزل - وبرفقتها نجلتها "منى ع ع م" 17 سنة بدون عمل وتقيمان قرية كفر الجنينة محضرا بمركز شرطة نبروة، اتهمت عاملا بالاعتداء جنسيا علي نجلتها واقتراض مبلغ مالي منها رفض سداده.



وأبلغت بتضررها من “أحمد م ر ع” 19 سنة عامل ومقيم قرية تيرة - دائرة المركز ، لقيامه بالتعدى على نجلتها جنسيًا، وقيامه باقتراض مبلغ مالي منها ورفضه إعادته إليها، واتهمته بالتسبب في ذلك



اعترف بارتكاب الواقعة برضاها أثناء ارتباطهما عاطفيا

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة برضاها، أثناء ارتباطهما عاطفيا، وأضاف بقيامها بإعطائه مبلغ 8 آلاف جنيه للإنفاق على نفسه



بمواجهة نجلة المبلغة أيدت ذات المضمون، وعللت قيامها اليوم بالإبلاغ خشية افتضاح أمرها، جار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

