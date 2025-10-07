الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

477 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 21 في السعودية

417 ريالات للبيع.

وسعر الذهب عيار 18 في السعودية

358 ريالا للبيع.

سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا اليوم الثلاثاء، مع استمرار الجمود بين مجلسَي الكونجرس الأميركي دون مؤشرات على حلٍّ قريبٍ لأزمة إغلاق الحكومة، في حين قدّمت التوقعات شبه المؤكدة بخفض معدلات الفائدة من قبل الفدرالي هذا الشهر دعمًا إضافيًا للأسعار.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3971.90 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس في وقتٍ سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3977.19 دولارًا. 

كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتسجّل 3998.20 دولارًا للأونصة.

أسعار المعدن النفيس خلال 2025

ويزدهر الذهب عادةً في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وأوقات عدم اليقين الاقتصادي.

 وقد ارتفع المعدن النفيس بنسبة 51% منذ بداية العام مدفوعًا بعمليات شراءٍ قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، وتراجع الدولار، إلى جانب إقبال المستثمرين الأفراد الباحثين عن تحوّطٍ في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

توقعات بوصول الذهب الى 4900 دولار 

ورفع «جولدمان ساكس» توقعه لسعر الذهب في ديسمبر كانون الأول 2026 إلى 4900 دولارٍ للأونصة مقارنةً بتقديرٍ سابق عند 4300 دولار، مشيرًا إلى التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات الغربية واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1% إلى 48.49 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1619.62 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1325.71 دولارًا للأونصة.

