قناع البنجر، صيدلية متنقلة تعزز من جمال ونضارة بشرتك

تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة خاصة فى فصل الصيف لحمايتها من الإسمرار والبقع الداكنة والتأكسد الناتج عن ارتفاع حرارة الطقس وسطوع آشعة الشمس وكذلك الالتهابات الجلدية.

وأفضل طرق العناية بالبشرة فى الصيف هى شرب الماء الوفير يوميا وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة مع ترطيب البشرة وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة بعمق.

قناع البنجر صيدلية متنقلة لبشرتك

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، طريقة إعداد قناع البنجر الذي يعزز من جمال ونضارة البشرة.

المكونات:-

ثمرة بنجر مسلوقة

2 ملعقة بذور الكتان

كوب ماء

الطريقة:-

نحضر البنجر ونغسله جيدا ونقشره.

ثم نسلق البنجر حتى تمام النضج.

ثم نبشره ناعما ونصفيه جيدا.

ثم نأخذ السائل الناتج ونتركه جانبا.

ثم نحضر مقلاة ونضع بها الماء وبذور الكتان معا ونرفعهم على النار حتى نحصل على قوام مثل الجل.

ثم نرفع الخليط من على النار ونصفيه وهو ساخن.

ثم نأخذ الجل الناتج ونتركه جانبا.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها جل بذور الكتان ونضيف له القليل من عصير البنجر ونقلب جيدا.

ونحفظ الخليط فى علبة محكمة الغلق وصلاحيتها أسبوع.

نستخدم القناع يوميا على البشرة فى المساء.

حيث ندهن البشرة بطبقة رقيقة من القناع ونتركها لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

قناع البنجر صيدلية متنقلة لبشرتك

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.