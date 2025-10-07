ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالسويس بحوزتها 2.5 طن مخدرات بقيمة 180 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر شديدة الخطورة بالسويس.

وكشفت التحريات أن المتهمين تخصصوا في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، واتخذوا 3 مخازن سرية بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين وكرًا لإخفاء تلك المواد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على 2.250 طن من مخدر الهيدرو، و367 كيلوجرامًا من الحشيش، و6000 قرص ترامادول مخدر.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 180 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

