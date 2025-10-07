محافظ الشرقية يتسلم شيكا لتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
محافظات

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مراسم تسليم شيك بمبلغ 527 ألف جنيه من الجمعيات الاهلية موجها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإستكمال اعمال توصيل مياه الشرب لعدد 156 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرية بحر البقر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

الجمعيات الأهلية شريك فى التنمية 

وأكد محافظ الشرقية أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي  والجمعيات فى  توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة، من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية. 

أحمد حمدى عبدالمتجلى 

من جانبه اوضح  أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، استمرار التعاون مع كافة الجهات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

 التيسير على المواطنين وتوفير احتياحهم 

بينما أشار مدير احدى الجمعيات الاهلية بالشرقية الي إستمرار العمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسيرعن المواطنين وتوفير احتياجاتهم، لافتًا إلي ان الفترة من 2024 وحتي الآن شهدت توصيل مياه الشرب النقية إلي عدد 8000 مستفيد بتكلفة تجاوزت الـ 15 مليون جنيه، والتي تأتي تنفيذًا لخطة عمل الجمعية الهادفة لتحقيق العدالة الإجتماعية، بالاضافة إلى تقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياة كريمة.

الحضور أثناء تسلم المحافظ الشيك

حضر مراسم الاستلام المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتورة مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

الجريدة الرسمية
