محافظات

محافظ الشرقية: فقدنا عالما مستنيرا برحيل الدكتور أحمد عمر هاشم

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم ومحافظ الشرقية

نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الدعوة ونشر سماحة الإسلام ووسطيته.

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض

الفقيد الراحل كان عالمًا جليلًا ومفكرًا مستنيرًا وداعيةً من طراز فريد

وأكد محافظ الشرقية أن الفقيد الراحل كان عالمًا جليلًا ومفكرًا مستنيرًا وداعيةً من طراز فريد، أفنى حياته في خدمة قضايا الأمة ونشر قيم التسامح والاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف بكل شجاعة واقتدار، مضيفًا أن رحيله خسارة كبيرة للمجتمع العلمي والدعوي في مصر والعالم الإسلامي.

خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم ومحبيه،

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وذلك بعد رحلة صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم منشورًا جاء فيه: "بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله ننعى إلى العالم العربي والإسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف أ.د/ أحمد عمر هاشم، نسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأن يجعل الجنة مثواه وأن يلهمنا وإياكم الصبر والاحتساب".

