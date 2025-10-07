الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يبحث مع وزارة الخارجية التوسع في إنشاء مكاتب تصديقات جديدة لخدمة المواطنين

نائب مساعد وزير الخارجية
نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأجانب،فيتو

 استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، السفير أحمد فوزي الشريف، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأجانب والتصديقات وخدمة المواطنين، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الخارجية، والتنسيق للتوسع في افتتاح مكاتب تصديقات وخدمات قنصلية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات القنصلية.

محافظ الشرقية: فقدنا عالما مستنيرا برحيل الدكتور أحمد عمر هاشم

 

التوسع في تنفيذ خطط التنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

 وأكد المحافظ أن الشرقية تُعد من أكبر محافظات الجمهورية، حيث يتخطى عدد سكانها 8 ملايين نسمة، ما يستلزم التوسع في تنفيذ خطط التنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير عليهم، خاصة كبار السن، من خلال توفير الخدمات في مواقع قريبة من محل إقامتهم.

 

محافظ الشرقية يبحث مع «الخارجية» التوسع في إنشاء مكاتب تصديقات جديدة لخدمة المواطنين،فيتو
محافظ الشرقية يبحث مع «الخارجية» التوسع في إنشاء مكاتب تصديقات جديدة لخدمة المواطنين،فيتو

مناقشة آليات التوسع في افتتاح مكاتب جديدة لتقديم خدمات التصديقات بعدد من مراكز ومدن المحافظة

وتناول اللقاء مناقشة آليات التوسع في افتتاح مكاتب جديدة لتقديم خدمات التصديقات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب المكتب القائم بمدينة الزقازيق، حيث أكد المحافظ استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الخارجية وتذليل أي عقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء تلك المكاتب، بما يسهم في تيسير استخراج الأوراق الرسمية ويخفف عن المواطنين مشقة الانتقال إلى الزقازيق.

محافظ الشرقية يبحث مع «الخارجية» التوسع في إنشاء مكاتب تصديقات جديدة لخدمة المواطنين،فيتو
محافظ الشرقية يبحث مع «الخارجية» التوسع في إنشاء مكاتب تصديقات جديدة لخدمة المواطنين،فيتو

حرص وزارة الخارجية على تنفيذ رؤيتها في نشر مكاتب التصديقات بمختلف المحافظات 

من جانبه، أشاد السفير أحمد فوزي الشريف بالتعاون المثمر من محافظة الشرقية، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على تنفيذ رؤيتها في نشر مكاتب التصديقات بمختلف المحافظات لتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء المعاينات اللازمة للمواقع المقترحة خلال اللقاء تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بافتتاحها وتقديم خدمة مميزة لأهالي الشرقية.

محافظ الشرقية يبحث مع «الخارجية» التوسع في إنشاء مكاتب تصديقات جديدة لخدمة المواطنين،فيتو
محافظ الشرقية يبحث مع «الخارجية» التوسع في إنشاء مكاتب تصديقات جديدة لخدمة المواطنين،فيتو

حضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، ووليد أبو الدهب من القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، وسعيد محمد كامل مدير مكتب تصديقات الخارجية بالزقازيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفير أحمد فوزي الشريف نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأجانب والتصديقات حازم الأشمونى إنشاء مكاتب تصديقات جديدة بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

مكانك في القلوب يا جمال!

الداخلية تكشف حقيقة فيديو “التعدي على الكلاب” ببني سويف

أبو الغيط: "شهادتي" و"شاهد على الحرب والسلام" يوثقان مسيرتي الدبلوماسية

حزب المحافظين: تلقينا عروضا من أعضاء بأحزاب موالية للترشح تحت رايتنا ورفضنا

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

الصحة: توفير 7 ملايين جرعة سنويًا من طعم السحائي الثنائي لطلاب المدارس

ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالسويس بحوزتها 2.5 طن مخدرات بقيمة 180 مليون جنيه

الأكثر قراءة

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

مقطع صادم، صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة لمنعها من الجلوس أمامه (فيديو)

في مشهد مهيب، وداع مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر بحضور الآلاف من محبيه (صور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

بي بي سي: محمد صلاح يسبب مشكلة في كتيبة ليفربول

حقيقة عرض علم إسرائيل داخل مدرسة بريطانية بالجيزة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حكاية الخصمين مع سيدنا داود وأسرار سجوده في "ص"

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads