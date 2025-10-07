محافظ الشرقية يبحث مع وزارة الخارجية التوسع في إنشاء مكاتب تصديقات جديدة لخدمة المواطنين

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، السفير أحمد فوزي الشريف، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأجانب والتصديقات وخدمة المواطنين، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الخارجية، والتنسيق للتوسع في افتتاح مكاتب تصديقات وخدمات قنصلية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات القنصلية.

التوسع في تنفيذ خطط التنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد المحافظ أن الشرقية تُعد من أكبر محافظات الجمهورية، حيث يتخطى عدد سكانها 8 ملايين نسمة، ما يستلزم التوسع في تنفيذ خطط التنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير عليهم، خاصة كبار السن، من خلال توفير الخدمات في مواقع قريبة من محل إقامتهم.

مناقشة آليات التوسع في افتتاح مكاتب جديدة لتقديم خدمات التصديقات بعدد من مراكز ومدن المحافظة

وتناول اللقاء مناقشة آليات التوسع في افتتاح مكاتب جديدة لتقديم خدمات التصديقات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب المكتب القائم بمدينة الزقازيق، حيث أكد المحافظ استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الخارجية وتذليل أي عقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء تلك المكاتب، بما يسهم في تيسير استخراج الأوراق الرسمية ويخفف عن المواطنين مشقة الانتقال إلى الزقازيق.

حرص وزارة الخارجية على تنفيذ رؤيتها في نشر مكاتب التصديقات بمختلف المحافظات

من جانبه، أشاد السفير أحمد فوزي الشريف بالتعاون المثمر من محافظة الشرقية، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على تنفيذ رؤيتها في نشر مكاتب التصديقات بمختلف المحافظات لتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء المعاينات اللازمة للمواقع المقترحة خلال اللقاء تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بافتتاحها وتقديم خدمة مميزة لأهالي الشرقية.

حضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، ووليد أبو الدهب من القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، وسعيد محمد كامل مدير مكتب تصديقات الخارجية بالزقازيق.

