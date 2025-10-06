الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لتقاعسهم عن العمل، إحالة 4 مسئولين بحي أول الزقازيق بالشرقية للتحقيق (صور)

محافظ الشرقية حازم
محافظ الشرقية حازم الأشموني، فيتو

 أحال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ورئيس قسم الإشغالات بحي أول الزقازيق إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك على خلفية ما وُصف بالإهمال والتقصير في أداء مهام عملهم.

نقل وإحالة مشرف القسم الهندسي المسؤول عن شارع مولد النبي للتحقيق

 كما قرر المحافظ نقل وإحالة مشرف القسم الهندسي المسؤول عن شارع مولد النبي للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لتقاعسه عن تنفيذ الأعمال المقررة بالشارع، والتي تتعلق بإجراءات تأمين المنطقة وسلامة قاطنيها.

 

<span style=
متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والخاصة بالمباني القديمة،فيتو

متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والخاصة بالمباني القديمة

 وجاءت قرارات المحافظ خلال جولته الميدانية بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والخاصة بالمباني القديمة التي تمثل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين.

<span style=
متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والخاصة بالمباني القديمة،فيتو

الأشموني: لن اسمح بوجود أي مسؤول تنفيذي مقصر في أداء واجبه

 وشدد الأشموني على أنه لن يسمح بوجود أي مسؤول تنفيذي مقصر في أداء واجبه، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقاعسه أو تهاونه في أداء المهام الموكلة إليه.

<span style=
متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والخاصة بالمباني القديمة،فيتو

 

قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

 يُذكر أن محافظ الشرقية كان قد وجّه في وقت سابق تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقل المشرف الهندسي بالشرقية اسباب عدم تنفيذ قرارات الازالة تنفيذ قرارات إزالة المنشآت الآيلة للسقوط بالشرقية حازم الأشمونى اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لشخص تعدى على سائق وأتلف سيارته بالجيزة

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

إنجاز جديد للفروسية المصرية، طاهر زيادة يحصل على برونزية جولة الملكية المغربية

مدبولي: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية

ارتفاع ملحوظ في الردة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا صهيونية جنوب غزة

نص توجيه السادات إلى المشير أحمد إسماعيل لبدء حرب أكتوبر 1973

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads