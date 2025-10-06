لتقاعسهم عن العمل، إحالة 4 مسئولين بحي أول الزقازيق بالشرقية للتحقيق (صور)

أحال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ورئيس قسم الإشغالات بحي أول الزقازيق إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك على خلفية ما وُصف بالإهمال والتقصير في أداء مهام عملهم.

نقل وإحالة مشرف القسم الهندسي المسؤول عن شارع مولد النبي للتحقيق

كما قرر المحافظ نقل وإحالة مشرف القسم الهندسي المسؤول عن شارع مولد النبي للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لتقاعسه عن تنفيذ الأعمال المقررة بالشارع، والتي تتعلق بإجراءات تأمين المنطقة وسلامة قاطنيها.

متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والخاصة بالمباني القديمة،فيتو

وجاءت قرارات المحافظ خلال جولته الميدانية بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والخاصة بالمباني القديمة التي تمثل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين.

الأشموني: لن اسمح بوجود أي مسؤول تنفيذي مقصر في أداء واجبه

وشدد الأشموني على أنه لن يسمح بوجود أي مسؤول تنفيذي مقصر في أداء واجبه، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقاعسه أو تهاونه في أداء المهام الموكلة إليه.

قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

يُذكر أن محافظ الشرقية كان قد وجّه في وقت سابق تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

