ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن زيوت في القليوبية إلى 3 أشخاص

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن زيوت خلف المركز الطبي بمنطقة مسطرد، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وتضم قائمة المصابين اثنين من رجال الدفاع المدني أُصيبا أثناء مشاركتهما في عمليات الإطفاء، إضافة إلى مدني واحد كان موجودًا بالقرب من موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم تحت الملاحظة الطبية.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد باندلاع الحريق في مخزن زيوت بالدور الأرضي لعقار مكوَّن من خمسة طوابق خلف المركز الطبي بمسطرد.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية القليوبية إلى الموقع، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع اقتراب المواطنين وتأمين المنطقة، بينما تواصل القوات حاليًا أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

وتُجري النيابة العامة وخبراء المعمل الجنائي المعاينة الميدانية لمكان الحادث للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية، وسط ترجيحات أولية بأن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي أو إهمال في إجراءات السلامة.

