الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن زيوت في القليوبية إلى 3 أشخاص

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقليوبية،فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن زيوت خلف المركز الطبي بمنطقة مسطرد، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص.

حماية الصحفيين يحذر من استمرار استهداف الأطقم الإعلامية في غزة

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة ترويج المخدرات وممارسة البلطجة في عين شمس

وتضم قائمة المصابين اثنين من رجال الدفاع المدني أُصيبا أثناء مشاركتهما في عمليات الإطفاء، إضافة إلى مدني واحد كان موجودًا بالقرب من موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم تحت الملاحظة الطبية.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد باندلاع الحريق في مخزن زيوت بالدور الأرضي لعقار مكوَّن من خمسة طوابق خلف المركز الطبي بمسطرد.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية  القليوبية إلى الموقع، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع اقتراب المواطنين وتأمين المنطقة، بينما تواصل القوات حاليًا أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

وتُجري النيابة العامة وخبراء المعمل الجنائي المعاينة الميدانية لمكان الحادث للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية، وسط ترجيحات أولية بأن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي أو إهمال في إجراءات السلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية محافظ القليوبية مدير أمن القليوبية مستشفى ناصر العام

مواد متعلقة

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

محمد عبد الجليل يكتب: ضابط القليوبية يجسد رؤية الوزارة لضبط النفس.. شاب يهشم 5 سيارات ويعتدي على ضابط.. فكان الرد القبض عليه بهدوء!

محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

الأكثر قراءة

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

بحضور الإمام الأكبر، المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads