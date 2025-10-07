الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة مسن في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

إسعاف
إسعاف

 أصيب مسن في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق الزراعي القليوبية عند كوبرى طوخ العلوي في اتجاه بنها، بعدما صدمته سيارة مسرعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

بمشاركة 1000 شاب وفتاة، رياضة القليوبية تنظم احتفالية كبرى بذكرى انتصارات أكتوبر

تلقى مركز شرطة طوخ القليوبية بلاغًا، بإصابة مسن عند كوبرى طوخ العلوي في اتجاه بنها، بعدما صدمته سيارة مسرعة، تم إخطار نقطة إسعاف طوخ، التي دفعت بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة المواطن رضا س. أ.، يبلغ من العمر 72 عامًا، ومقيم بمدينة طوخ بـ جرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الزراعي بالقليوبية محافظ القليوبية مستشفى قها التخصصي مركز شرطة طوخ مدينة طوخ

مواد متعلقة

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

الأمن يكشف حقيقة فيديو التحرش بفتيات أمام مدرسة فى القليوبية

القبض على صاحب محل بالعبور لبيعه أجهزة "ريسيفر" بدون ترخيص في القليوبية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

5 مميزات لكارت الكهرباء الجديد، تعرف عليها

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads