إصابة مسن في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب مسن في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق الزراعي القليوبية عند كوبرى طوخ العلوي في اتجاه بنها، بعدما صدمته سيارة مسرعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة طوخ القليوبية بلاغًا، بإصابة مسن عند كوبرى طوخ العلوي في اتجاه بنها، بعدما صدمته سيارة مسرعة، تم إخطار نقطة إسعاف طوخ، التي دفعت بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة المواطن رضا س. أ.، يبلغ من العمر 72 عامًا، ومقيم بمدينة طوخ بـ جرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

