حماية الصحفيين يحذر من استمرار استهداف الأطقم الإعلامية في غزة

حذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) من استمرار استهداف الصحفيين وأطقم وسائل الإعلام في قطاع غزة مع دخول الحرب الإسرائيلية عامها الثالث.

وأوضح مركز حماية الصحفيين أن ما يجري في غزة مذبحة متواصلة تكشف فشل المجتمع الدولي في حماية الصحافة وفرض قواعد القانون الدولي الإنساني.

وتابع: الصحفيون في غزة يواصلون عملهم رغم فقدان زملاء وأقارب والنزوح القسري، ونقص المعدات وانقطاع الاتصالات.

كما أشار إلى أن نقل الحقيقة بات يعتمد بشكلٍ شبه حصري على الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون بلا حمايةٍ وبلا مأوى.

واختتم: غزة تحولت إلى أكبر مقبرةٍ للصحفيين في التاريخ المعاصر، إذ لم تُسجِّل المهنة عددًا مماثلًا من الضحايا حتى خلال الحرب العالمية الثانية أو حروب فيتنام أوالعراق.

