المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة ترويج المخدرات وممارسة البلطجة في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وأسلحة بيضاء وممارسة البلطجة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالسجن المشدد 7 سنوات.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس معلومات من مصدر سري بقيام شخصين بترويج المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهمان.

وبالتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في تحديد مكانهما وضبطهما وبتفتيشهما عثر بحيازتهما علي كمية من المواد المخدرة وزنت 700 جرام من مخدر الآيس ومكواة.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

