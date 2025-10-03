الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

مهندس ايمن عطية محافظ
مهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، فيتو

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية: إن التحقيقات في واقعة المشاجرة بين  مدرسي التاريخ والشغب بالمدارس الثانوية كشفت تراخي  مدير إدارة قليوب التعليمية ومديرة مدرسة في مواجهة الواقعة، التي تمثل أمرا خطيرا لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه، لما تمثله من مساس بهيبة العملية التربوية والتعليمية داخل المؤسسات التعليمية

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

ضبط المتهمين بقتل رضيع في القليوبية

محافظ القليوبية عن واقعة إقالة مدير إدارة قليوب: تراخى في التعامل مع الواقعة

وأوضح محافظ القليوبية في بيان له إن مدير الإدارة اكتفي بتدخل بعض الشخصيات العامة ورجال المجتمع الحل الودي بين المدرسين مشيرا إلى أن التعامل مع مثل هذه الوقائع لا يجوز أن يتم بالتراضي أو الحلول الودية مما يجعله لا يصلح أن يكون على رأس مؤسسة تعليمية يفترض أن تُمثل القدوة والانضباط وكان سببا في إقالته.

وشدد عطية على أن المدرسة ليست مجرد مكان للتعليم فقط، وإنما مؤسسة تربوية لها قدسية ورمزية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن التهاون في مثل هذه الأحداث يفتح الباب لظواهر سلبية أخطر، مثل تعدي الطلاب على معلميهم وفقدان قيمة القدوة.

وأكد محافظ القليوبية أن القرار جاء في إطار الحرص على حماية العملية التربوية وصون هيبتها، لافتًا إلى أن التحقيقات جارية أمام الجهات القضائية والرقابية المختصة، وأنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يسيء لهيبة المؤسسات التعليمية.

محافظ القليوبية: لن نسمح بوجود أي تجاوز أو تقصير

ووجه محافظ القليوبية رسالة لأولياء الأمور وأبناء المحافظة أن هيبة العملية التعليمية والتربوية أمانة لن نتهاون فيها، وأننا نتابع بشكل مستمر كافة المدارس والإدارات التعليمية، ولن نسمح بوجود أي تجاوز أو تقصير يمس قدسية هذا الدور الوطني. فالتعليم هو أساس بناء الإنسان المصري، وحمايته مسؤولية جماعية نتحملها جميعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أيمن عطية محافظ القليوبية مدير ادارة قليوب التعليمية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

عائلات خان يونس تتضامن مع عشيرة المجايدة بعد الاشتباكات الأخيرة

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء على طفلها في القليوبية

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

مداهمات واغتيالات وعمليات تبادل، حماس تهاجم عشيرة المجايدة بخان يونس والاحتلال يتدخل

محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

عودة زيزو، عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

عائلات خان يونس تتضامن مع عشيرة المجايدة بعد الاشتباكات الأخيرة

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads