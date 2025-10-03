محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية: إن التحقيقات في واقعة المشاجرة بين مدرسي التاريخ والشغب بالمدارس الثانوية كشفت تراخي مدير إدارة قليوب التعليمية ومديرة مدرسة في مواجهة الواقعة، التي تمثل أمرا خطيرا لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه، لما تمثله من مساس بهيبة العملية التربوية والتعليمية داخل المؤسسات التعليمية

محافظ القليوبية عن واقعة إقالة مدير إدارة قليوب: تراخى في التعامل مع الواقعة

وأوضح محافظ القليوبية في بيان له إن مدير الإدارة اكتفي بتدخل بعض الشخصيات العامة ورجال المجتمع الحل الودي بين المدرسين مشيرا إلى أن التعامل مع مثل هذه الوقائع لا يجوز أن يتم بالتراضي أو الحلول الودية مما يجعله لا يصلح أن يكون على رأس مؤسسة تعليمية يفترض أن تُمثل القدوة والانضباط وكان سببا في إقالته.

وشدد عطية على أن المدرسة ليست مجرد مكان للتعليم فقط، وإنما مؤسسة تربوية لها قدسية ورمزية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن التهاون في مثل هذه الأحداث يفتح الباب لظواهر سلبية أخطر، مثل تعدي الطلاب على معلميهم وفقدان قيمة القدوة.

وأكد محافظ القليوبية أن القرار جاء في إطار الحرص على حماية العملية التربوية وصون هيبتها، لافتًا إلى أن التحقيقات جارية أمام الجهات القضائية والرقابية المختصة، وأنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يسيء لهيبة المؤسسات التعليمية.

محافظ القليوبية: لن نسمح بوجود أي تجاوز أو تقصير

ووجه محافظ القليوبية رسالة لأولياء الأمور وأبناء المحافظة أن هيبة العملية التعليمية والتربوية أمانة لن نتهاون فيها، وأننا نتابع بشكل مستمر كافة المدارس والإدارات التعليمية، ولن نسمح بوجود أي تجاوز أو تقصير يمس قدسية هذا الدور الوطني. فالتعليم هو أساس بناء الإنسان المصري، وحمايته مسؤولية جماعية نتحملها جميعًا.

