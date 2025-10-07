محافظ الفيوم يبحث توفير القدرات الكهربائية لتشغيل مشروعات خدمية بمنطقة دمو

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا لمناقشة آليات توفير القدرات الكهربائية اللازمة لتشغيل عدد من المشروعات الخدمية "صحية، وتعليمية، وسكنية، وغذائية"، بمنطقة دمو، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

المشروعات الخدمية المستهدفة

تناول الاجتماع، آليات توفير قدرات كهربائية لتشغيل المستشفى العام الجديد، والمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية، ومجمع المدارس الذكية، وجامعة النيل الدولية، ومجمع الفيلات السكني، بناءً على الاحتياجات الفعلية من الكهرباء لهذه المشروعات، ووفقًا للدراسات الفنية والهندسية اللازمة، مع مراعاة موقف الأحمال بمصدر الطاقة الكهربائية المغذية لها.

سرعة إنهاء الدراسات

وقال محافظ الفيوم: إنه شدد على سرعة إنهاء كافة الإجراءات والمقايسات الفنية والهندسية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتوفير القدرات الكهربائية اللازمة للمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية بمنطقة دمو، كأولوية أولى، مع بحث ودراسة آليات توفير القدرات الكهربائية للمستشفى العام الجديد، ومجمع المدارس الذكية، وجامعة النيل الدولية، ومجمع الفيلات السكني، لافتًا إلى أهمية عقد اجتماع مع الوزارات المعنية "التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" لبحث هذا الشأن.

إضافة جديدة للخدمات المقدمة للمواطن

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن هذه المشروعات الخدمية تسهم بشكل كبير فى توفير الخدمات اللائقة للمواطنين بقطاعات الصحة والتعليم والغذاء والسكن، لافتًا إلى أهمية التشبيك بين كافة الجهات ذات الصلة، للإسراع فى دخول هذه المشروعات الخدمة بكامل طاقتها، بما يعود بالنفع على المواطنين، مع مراعاة إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للتوسع فى تلك المشروعات، التي تعد أحد دعائم التنمية على أرض المحافظة.

الاحتياجات الفعلية من الكهرباء

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن القدرات الكهربائية اللازمة لبدء تشغيل المستشفى العام الجديد، ومجمع المدارس الذكية، وجامعة النيل الدولية، ومجمع الفيلات السكني، بمنطقة دمو، بقدرة 27,5 ميجا وات، سيتم العمل على دراسة، ومناقشة آليات توفيرها عن طريق محطة محولات الفيوم الجديدة، بالتنسيق مع جهاز المدينة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة الفيوم، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

واضاف أن القدرات الكهربائية اللازمة لبدء تشغيل المستودع الاستراتيجي، سيتم بحث آليات توفيرها بالتنسيق مع مسئولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بقدرة 1,5 ميجا وات، من محطة دمو، على أن تكون التغذية البديلة للمستودع، عن طريق مولدات الديزل الذي سيتم توفيرها به.

