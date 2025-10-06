الإثنين 06 أكتوبر 2025
أخبار مصر

منال عوض: تنفيذ 87 حملة تفتيشية وإحالة 56 مخالفة للنيابات المختصة

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
 استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، تقريرًا مفصلًا حول نتائج جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر سبتمبر 2025.

 

منال عوض تبحث مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية

إحالة مسئولي عدد من مراكز ومدن الشرقية للنيابة لوجود مخالفات جسيمة ومبانٍ غير مرخصة.. منال عوض ترصد طلبات تصالح غير قانونية وحالات لبناء حديث.. وبدء إزالة 35 عقارا

 

وأكدت د. منال عوض أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة ضد مخالفات البناء في جميع المحافظات، مشددة على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية على أراضي الدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنها وجهت جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر، ورصد أي مخالفات في المهد للتعامل معها فورًا والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأشارت د.منال عوض  إلى أن فرق قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي قامت خلال الشهر الماضي بتنفيذ 87 حملة تفتيشية (مخطط/ مفاجئ/ فحص شكاوى) على الوحدات المحلية في 7 محافظات هي: القاهرة، الفيوم، الوادي الجديد، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الغربية، حيث شملت هذه الحملات فحص 17 شكوى مواطنين تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، مؤكدة أن هذه الجهود ساهمت في حل العديد من المشكلات وكان لها أثر إيجابي لدى المواطنين، خاصة في أحياء ومراكز: المعادي، الزيتون، مصر الجديدة، السلام ثان، طامية، شرق شبرا الخيمة، حدائق القبة، المعصرة، الوايلي، طرة، الوراق، السلام أول، شرق مدينة نصر، الهرم، عين شمس، ووسط القاهرة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن فرق القطاع رصدت خلال الحملات مخالفات مرتبطة بالبناء بدون ترخيص والتعديات على أملاك الدولة في القاهرة والجيزة، وأسفرت الجهود عن تنفيذ إزالات فورية وجزئية لبعض الأدوار المخالفة في أحياء عين شمس، السلام أول، والهرم، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن نتائج الجهود خلال شهر سبتمبر أسفرت عن إحالة 56 حالة مخالفة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، إلى جانب متابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات، مشيرًة إلى أن القطاع قام بالمرور على مراكز تكنولوجية في 5 محافظات وهي: القاهرة، الشرقية، السويس، البحيرة، بورسعيد، لمتابعة الخدمات المقدمة والتأكد من كفاءة وجودة الأداء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن فرق قطاع التفتيش تواصل المرور اليومي على حي مصر الجديدة لمتابعة التزام المحلات العامة بالقوانين وعدم إشغال الطريق، لافتة إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة سيواصل جهوده لرصد أي معوقات في عمل الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الدور الخدمي لهذه الوحدات لصالح المواطنين.

