الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يتابع حملات منع الصيد الجائر ببحيرة قارون

متابعة محافظ الفيوم
متابعة محافظ الفيوم لبحيرة قارون، فيتو

 تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، جهود الوحدات المحلية المتاخمة لبحيرة قارون، بالتنسيق مع مسئولي البيئة وشرطة المسطحات المائية، لتنظيم حملات مكثفة للمرور الدوري على سواحل البحيرة والتصدي لمخالفات الصيد الجائر، خلال فترة غلق البحيرة التي تستمر حتى يوم 8 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال البث المباشر، ما يسهم في حماية يرقات الجمبري التي تم إنزالها مؤخرًا وتحقيق نتائج إيجابية في تنمية المخزون السمكي بالبحيرة.

 

تنسيق بين الهيئات لمتابعة البحيرة

 وشدد الأنصاري، على أهمية التنسيق الكامل بين كل من "شرطة حماية البيئة والمسطحات المائية بالفيوم، والبيئة، والمتابعة الميدانية، ومسئولي جمعية الصيادين بقارون، ومجالس المدن والوحدات القروية المتاخمة لبحيرة قارون"، في تنظيم حملات مكثفة للمرور الدوري على كامل المسافة بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، لزيادة إحكام السيطرة ومنع الصيد المخالف، من خلال نوبتجيات عمل متتابعة على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، خلال الفترة المتبقية لغلق بحيرة قارون، وإعداد تقرير يومي لعمل هذه اللجان للعرض على السيد المحافظ.

صحة الفيوم تكشف عدد المرشحين المحتملين الذين أجروا الفحوصات الطبية وتحليل المخدرات

مصرع عجوز وفتاة من ذوي الهمم في حريق بالفيوم

 يذكر أنه يتم غلق البحيرة ومنع الصيد خلال فترة نمو يرقات الجمبري، حتى لا يتأثر إنتاج البحيرة بسبب الصيد الجائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الشبكة الوطنية للطوارئ المتابعة الميدانية المخزون السمكي جمعية الصيادين بقارون شرطة المسطحات المائية محافظ الفيوم مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

مواد متعلقة

إطلاق دفعة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون لإعادة تأهيلها

محافظ الفيوم: إنزال 5 ملايين زريعة جمبري في بحيرة قارون

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

محافظة الفيوم تفتح بحيرة قارون للصيد خلال أيام

الفيوم تستعد لإنزال زريعة أسماك جديدة في مياه بحيرة قارون

بينهم سيدة، 7 مرشحين لمجلس الشيوخ في الفيوم حتى اليوم

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

التحفظ على 9.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads