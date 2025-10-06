محافظ الفيوم يتابع حملات منع الصيد الجائر ببحيرة قارون

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، جهود الوحدات المحلية المتاخمة لبحيرة قارون، بالتنسيق مع مسئولي البيئة وشرطة المسطحات المائية، لتنظيم حملات مكثفة للمرور الدوري على سواحل البحيرة والتصدي لمخالفات الصيد الجائر، خلال فترة غلق البحيرة التي تستمر حتى يوم 8 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال البث المباشر، ما يسهم في حماية يرقات الجمبري التي تم إنزالها مؤخرًا وتحقيق نتائج إيجابية في تنمية المخزون السمكي بالبحيرة.

تنسيق بين الهيئات لمتابعة البحيرة

وشدد الأنصاري، على أهمية التنسيق الكامل بين كل من "شرطة حماية البيئة والمسطحات المائية بالفيوم، والبيئة، والمتابعة الميدانية، ومسئولي جمعية الصيادين بقارون، ومجالس المدن والوحدات القروية المتاخمة لبحيرة قارون"، في تنظيم حملات مكثفة للمرور الدوري على كامل المسافة بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، لزيادة إحكام السيطرة ومنع الصيد المخالف، من خلال نوبتجيات عمل متتابعة على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، خلال الفترة المتبقية لغلق بحيرة قارون، وإعداد تقرير يومي لعمل هذه اللجان للعرض على السيد المحافظ.

يذكر أنه يتم غلق البحيرة ومنع الصيد خلال فترة نمو يرقات الجمبري، حتى لا يتأثر إنتاج البحيرة بسبب الصيد الجائر.

