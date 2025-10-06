الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ذكرى نصر أكتوبر، محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

محافظ الفيوم يضع
محافظ الفيوم يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أحمد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة،  إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان قارون، بمنطقة السواقي وسط مدينة الفيوم، احتفالًا بالذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد.

 

 تهنئة بعيد النصر

قدم محافظ الفيوم، التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة الفيوم، كما قدم التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى  52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الزود والدفاع عن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال، وتعد حافزًا لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة.

 

 

 طفرة تنموية غير مسبوقة

وأكد محافظ الفيوم، أن مصر الغالية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمختلف القطاعات، بما أسهم في الارتقاء بالبنية التحتية الأساسية لشبكات المرافق بشتى محافظات الجمهورية، وساعد بشكل كبير في توفير الخدمات المناسبة والحياة الكريمة للمواطنين، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لم يدخر جهدًا وجعل الوطن والمواطن على رأس أولوياته.

 

محافظ الفيوم يتابع حملات منع الصيد الجائر ببحيرة قارون

صحة الفيوم تكشف عدد المرشحين المحتملين الذين أجروا الفحوصات الطبية وتحليل المخدرات

كما تفقد محافظ الفيوم، المعرض الفني لمنتجات طلاب المدارس، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم  بديوان عام المحافظة، الذي ضم لوحات فنية معبرة عن نصر أكتوبر، ومجسمات للآلات الحربية، ومشغولات يدوية، وأعمال الأركت والخرز، والتريكو، والسجاد اليدوي، وأشاد بجودة المعروض من اللوحات والمجسمات، مثمنًا جهود وإبداعات الطلاب، والمشرفين على تنظيم المعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الجمهورية الجديدة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة انتصارات حرب أكتوبر أمن الفيوم النصب التذكاري للشهداء حمد محافظات الجمهورية محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

لطلاب الشهادات الفنية، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

تنسيق المرحلة الثالثة، مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لطلاب الثانوية

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads