ذكرى نصر أكتوبر، محافظ الفيوم يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أحمد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان قارون، بمنطقة السواقي وسط مدينة الفيوم، احتفالًا بالذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد.

تهنئة بعيد النصر

قدم محافظ الفيوم، التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة الفيوم، كما قدم التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الزود والدفاع عن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال، وتعد حافزًا لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة.

طفرة تنموية غير مسبوقة

وأكد محافظ الفيوم، أن مصر الغالية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بمختلف القطاعات، بما أسهم في الارتقاء بالبنية التحتية الأساسية لشبكات المرافق بشتى محافظات الجمهورية، وساعد بشكل كبير في توفير الخدمات المناسبة والحياة الكريمة للمواطنين، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي لم يدخر جهدًا وجعل الوطن والمواطن على رأس أولوياته.

كما تفقد محافظ الفيوم، المعرض الفني لمنتجات طلاب المدارس، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بديوان عام المحافظة، الذي ضم لوحات فنية معبرة عن نصر أكتوبر، ومجسمات للآلات الحربية، ومشغولات يدوية، وأعمال الأركت والخرز، والتريكو، والسجاد اليدوي، وأشاد بجودة المعروض من اللوحات والمجسمات، مثمنًا جهود وإبداعات الطلاب، والمشرفين على تنظيم المعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.