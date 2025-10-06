للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ

الحمل تجربة متميزة للنساء، لكنها قد تصحبها مشاعر غير مريحة، ومن أبرزها الغثيان والتقيؤ الذي يزداد حِدَّةً في الليل عندما يحتاج الجسم إلى الراحة.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أنه إذا استيقظتِ بعد نوبة تقيؤ ليلًا، فإن أولى الأولويات هي احتواء معدتك برفق دون إثارتها مجدَّدًا، ثم تزويد جسمك بالعناصر الغذائية الضرورية تدريجيًا.

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية، أبرز الأطعمة التي تُهدّئ المعدة وتُساعد على التعافي، بالإضافة إلى ما ينبغي تجنّبه:

أطعمة مهدئة خفيفة بعد التقيؤ



زبادي مخفف

يُحضَّر من مزيج اللبن الزبادي والماء، ويتميّز بطابعه القلوي الذي يُهدّئ الارتجاع الحمضي ويخفف الغثيان. كما يحتوي على البروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء والهضم. يمكن تناوله باردًا، وتُضاف إليه أوراق نعناع مطحونة أو رشة كمون محمَّص لتعزيز الفاعلية.

مشروب الزنجبيل

تمتدّ علاقة الزنجبيل بعلاج الغثيان عبر العصور، بفضل مركب الزنجيبرول الفعال في تهدئة المعدة. تغلي شرائح الزنجبيل في الماء، ثم تتركيه يبرد قليلًا وتناوليه على دفعات صغيرة وببطء، تجنُّبًا لإثارة المعدة.

الموز

خيار مناسب للغاية بعد التقيؤ؛ فهو طري وسهل الهضم، ويُعَوَّض نقص البوتاسيوم الذي قد يُفقده الجسم. يمكن أكل الموز بمفرده، أو هرسه، أو تحضير سموثي خفيف مع حليب خفيف. كما يمكن دهن شريحة من التوست بالقليل من الموز المهروس.

البطاطس المهروسة البسيطة

عندما تكون أجهزة الهضم في حالة حساسية، تُعدّ البطاطس المسلوقة المهروسة بدون دهون أو توابل خيارًا مريحًا. لا تضيفي زبدة أو مسحوق بهارات، فقط أبقيها بسيطة قدر الإمكان حتى لا تثقل المعدة.

الشوربات والمرق الخفيف

الشوربات الشفافة أو مرق الدجاج الخفيف تساعد على ترطيب الجسم وتمنح بعض العناصر الغذائية دون إجهاد المعدة. يُفضَّل استخدام خضروات مسلوقة بسيطة أو مرق خالٍ من البقوليات الدسمة أو الدهون العالية. تجنّبي المشروبات الثقيلة التي تحوي لحومًا دهنية أو مكوّنات دسمة.

ما ينبغي تجنبه فورًا بعد التقيؤ

بعد نوبة التقيؤ، تجنّبي تمامًا:

الأطعمة الحريفة أو الحارة

المأكولات المقلية أو الغنية بالدهون

الأطعمة المعلبة أو المصنعة والتي تحتوي على بهارات قوية

الشيبس أو المقرمشات الجافة التي قد تؤذي ممرات البلع.

أي وجبات معقدة تحتوي على مكوّنات متعددة أو صلصات ثقيلة

هذه الأنواع قد تُعيد إثارة الغثيان أو تؤدي إلى تهيّج المعدة مجددًا.

عندما تتعرضين للتقيؤ ليلًا أثناء الحمل، الأهم هو تلبية حاجتك الغذائية دون إثارة المعدة أو زيادة التهيّج.

ابدئي بأطعمة خفيفة وسهلة الهضم، وامنحي جسمك الوقت ليهدأ. تناولي كسّرات صغيرة من المكونات المذكورة أعلاه على فترات قصيرة. استمعي إلى جسدك، ولا تترددي في استشارة الطبيب إذا استمر التقيؤ أو تفاقمت الأعراض.

