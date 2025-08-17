للمرأة الحامل، أطعمة تساعد على التخفيف من الغثيان

الغثيان خلال الحمل، من الأعراض الشائعة التي تعاني منها معظم النساء الحوامل، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ورغم أنه قد يختلف في شدته من امرأة إلى أخرى، فإنه غالبًا ما يكون مرهقًا ويؤثر على النشاط اليومي للحامل.





وتُعد التغذية الذكية واختيار الأطعمة المناسبة من الوسائل الفعّالة لتخفيف حدة الغثيان، في حين أن بعض الأطعمة قد تزيد من سوء الحالة وتفاقم الأعراض.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن التغذية السليمة للحامل في فترة الغثيان لا تقتصر على تناول أطعمة محددة، بل تتطلب وعيًا بما يناسب الجسم وما يزيد من الأعراض، فهناك أطعمة يمكنها أن تخلصك من الشعور بالغثيان، وأخرى يمكنها أن تزيد من هذا الشعور.



وفيما يلي تستعرض الدكتورة هدى، الأطعمة التي يجب تناولها عند الشعور بالغثيان، والأخرى التي من الأفضل تجنبها.



أولًا: أطعمة يمكن أن تساعد على التخفيف من الغثيان

غثيان الحمل

البسكويت المالح أو الخبز المحمص

البسكويت المالح أو قطع الخبز المحمص الخفيف من أكثر الأطعمة التي ينصح بها الأطباء في الصباح، إذ يساعد تناول كمية صغيرة منه قبل النهوض من السرير على امتصاص أحماض المعدة وتقليل الإحساس بالغثيان.

الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المهدئة للمعدة، وقد أثبتت الدراسات أنه يساهم في تقليل الغثيان المصاحب للحمل. يمكن تناوله على شكل مشروب دافئ، أو إضافته إلى الطعام، أو حتى مضغ شرائح صغيرة طازجة منه.

الموز

يُعتبر الموز خيارًا مناسبًا وسهل الهضم، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تعويض المعادن المفقودة عند التقيؤ. بالإضافة إلى ذلك، فهو فاكهة لينة لا تجهد المعدة وتمنح الحامل طاقة سريعة.

الأرز الأبيض أو البطاطس المسلوقة

الأطعمة النشوية والخفيفة مثل الأرز والبطاطس تُعد مثالية لتهدئة المعدة. فهي سهلة الهضم ولا تحتوي على دهون ثقيلة قد تزيد من سوء الغثيان.

التفاح

يحتوي التفاح على ألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف التقلصات. كما أن تناوله طازجًا أو مبشورًا يمنح إحساسًا بالانتعاش ويقلل من الرغبة في التقيؤ.

الشوربة الخفيفة

الشوربات الصافية مثل شوربة الخضار أو الدجاج الخفيف تزوّد الجسم بالسوائل والأملاح الضرورية، وتساعد على ترطيب الجسم في حال فقد السوائل بسبب الغثيان المتكرر.

المكسرات النيئة غير المملحة

تحتوي المكسرات مثل اللوز أو الجوز على بروتينات ودهون صحية تمنح طاقة طويلة الأمد، وهي خفيفة على المعدة إذا تم تناولها بكميات معتدلة.

الخيار والبطيخ

الخيار والبطيخ غنيان بالماء، ما يساعد على ترطيب الجسم ومكافحة الجفاف. كما أن نكهتهما الخفيفة تُعد مناسبة للحوامل اللواتي لا يتحملن الأطعمة القوية النكهة.

الزبادي الطبيعي

يُساهم الزبادي في تهدئة المعدة بفضل احتوائه على البروبيوتيك الذي يدعم صحة الجهاز الهضمي، كما يمد الجسم بالكالسيوم والبروتين.

النعناع

النعناع من النباتات المهدئة للغثيان، ويمكن تناوله في صورة مشروب دافئ أو إضافته إلى الماء البارد، كما أن رائحته المنعشة قد تقلل من الشعور بالتقيؤ.

أطعمة تخلصك من غثيان الحمل

ثانيًا: أطعمة يفضل تجنبها أثناء الشعور بالغثيان

الأطعمة الدهنية والمقلية

الدهون الثقيلة والزيوت الكثيرة تجعل المعدة تحتاج وقتًا أطول للهضم، وهو ما قد يزيد من حدة الغثيان ويؤدي إلى انتفاخ وعدم راحة.

الأطعمة الحارة والمتبلة بشدة

الأطعمة الغنية بالتوابل أو الفلفل الحار قد تهيج المعدة وتزيد من الإحساس بالغثيان وحرقة المعدة.

الأطعمة ذات الروائح النفاذة

روائح الطهي القوية مثل الثوم والبصل المقلي قد تُثير الغثيان لدى الحامل، خصوصًا في الصباح أو عند التعب.

المشروبات الغازية والكافيين

المشروبات الغازية قد تزيد من اضطرابات المعدة والانتفاخ، بينما الكافيين الموجود في القهوة أو الشاي الثقيل يمكن أن يفاقم الجفاف ويؤثر على نوم الحامل.

الأطعمة السكرية بكثرة

تناول الحلويات أو الأطعمة الغنية بالسكر قد يمنح طاقة سريعة، لكنها غالبًا ما يتبعها هبوط مفاجئ في مستوى السكر بالدم، مما يزيد من الإحساس بالتعب والغثيان.

الأطعمة المصنعة والمعلبة

اللحوم المصنعة مثل النقانق أو الأطعمة المعلبة تحتوي على مواد حافظة وأملاح عالية قد تسبب ثقلًا في المعدة وتزيد من الإحساس بعدم الراحة.

منتجات الألبان كاملة الدسم بكميات كبيرة

رغم فوائد الألبان، فإن الأنواع كاملة الدسم قد تكون صعبة الهضم بالنسبة لبعض الحوامل وتزيد من الغثيان، لذا يُنصح بالاعتدال أو اختيار الأنواع قليلة الدسم.

نصائح هامة للتعامل مع الغثيان أثناء الحمل

تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، لتخفيف الضغط على المعدة.

الحفاظ على الترطيب عبر شرب الماء بانتظام أو تناول الفواكه الغنية بالسوائل.

الراحة والنوم الكافي، إذ يزداد الغثيان مع الإرهاق وقلة النوم.

الابتعاد عن الروائح المزعجة والحرص على تهوية المنزل جيدًا.

تجربة أطعمة مختلفة، فقد تختلف الاستجابة من امرأة لأخرى، وما يريح إحداهن قد لا يناسب الأخرى.



