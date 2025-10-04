بدأ الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولته الميدانية اليوم بمدينة بنها بمتابعة أعمال الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب بالمعمل الإقليمي، حيث كان في استقباله الدكتورة نرمين حامد مديرة المعمل وفريق العمل.

وكيل صحة القليوبية يتابع إجراءات الكشف الطبي على مرشحي النواب ببنها

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة على ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة وضمان سرية نتائج التحاليل طبقًا للضوابط المنظمة.

عقب ذلك، توجه إلى المجلس الطبي العام ببنها، وكان في استقباله الدكتورة رباب عبد الحليم مديرة المجلس، حيث اطمأن على انتظام سير العمل وحُسن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمع إلى آراء المنتفعين حول مستوى الخدمات.

رافقه في الجولة الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في إطار حرص المديرية على المتابعة الميدانية المستمرة وضمان تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمواطنين.



